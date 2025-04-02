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Ледники Шпицбергена стремительно тают, как во времена пирамиды Хеопса и мамонтов

Российские ученые выявили стремительное таяние ледников архипелага Шпицберген.

Российские ученые выявили стремительное таяние ледников архипелага Шпицберген, схожие процессы происходили около 4 тысяч лет назад и могут иметь серьезные климатические последствия для всей планеты. Об этом сообщили в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

«Ученые… выяснили, что за последние пять лет ледники юго-западной части архипелага ежегодно теряют слой льда почти в 2,5 м», — говорится в сообщении.

Специалисты уверены, что Шпицберген находится в эпицентре климатических изменений: подобное сокращение ледников последний раз происходило около 4 тысяч лет назад, во времена пирамиды Хеопса и последних мамонтов.

Отмечалось, что таяние ледников напрямую влияет на экосистемы Арктики — изменяется объем пресноводного стока, режим рек, динамика мерзлоты и состав акватории заливов.

Как писал сайт KP.RU, согласно исследованиям ученых, 24 тысячи тонн талой воды попадает в Мировой океан каждую секунду. Это равно объему 10 бассейнов для олимпийских видов спорта. Причина кроется в таянии ледников, которое является закономерным последствием глобального изменения климата. Скорость таяния льдов за последние годы увеличилась на 65%: в начале 90-х планета теряла 0,8 трлн тонн льдов в год, а в 2010-х — уже 1,3 трлн тонн.