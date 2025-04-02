Ледники Шпицбергена стремительно тают, как во времена пирамиды Хеопса и мамонтов

Как писал сайт KP.RU, согласно исследованиям ученых, 24 тысячи тонн талой воды попадает в Мировой океан каждую секунду. Это равно объему 10 бассейнов для олимпийских видов спорта. Причина кроется в таянии ледников, которое является закономерным последствием глобального изменения климата. Скорость таяния льдов за последние годы увеличилась на 65%: в начале 90-х планета теряла 0,8 трлн тонн льдов в год, а в 2010-х — уже 1,3 трлн тонн.