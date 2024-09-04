Леди Гага и Хоакин Феникс рассказали о съемках в продолжении «Джокера»

Певица Леди Гага, актер Хоакин Феникс и режиссер Тодд Филлипс прибыли в Венецию, чтобы представить музыкально-психологический триллер «Джокер: Безумие на двоих». Сиквел «Джокера» претендует на главную награду фестиваля — «Золотого льва».
В Palazzo del Casino, где проходят фотоколлы и конференции смотра, 38-летняя знаменитость прибыла в черном платье с длинными рукавами, квадратным декольте, объемными плечами и длинной юбкой-колокольчиком. Его дополнили берет, зеркальные очки и туфли на платформе. Но главным украшением образа стало помолвочное кольцо с крупным овальным бриллиантом, подаренным женихом Майклом Полански. На контрасте ее коллеги смотрелись просто: Феникс был в футболке и джинсах, а режиссер — в костюме без галстука.
Первого «Джокера» также представляли на Венецианском фестивале. Сегодня Тодд Филиппс отметил, что ему «кажется правильным» приехать сюда со второй частью истории, но сейчас он нервничает больше, чем тогда.
В разговоре с журналистами Леди Гага заявила, что на самом деле не назвала бы второго «Джокера» мюзиклом. «Это совсем другое», — добавила она. В свою очередь Хоакин Феникс рассказал, что они оба настояли на живом исполнении песен на съемках: «Мы это сделали. Мы не только пели вживую, но каждая запись была вживую. Каждый дубль был другой версией песни, и это было волнительно».
Постановщик добавил, что идею сделать музыку частью сиквела он обсуждал с исполнителем главной роли еще на съемках первого фильма.
Говоря о работе с Фениксом, Леди Гага назвала работу со своим экранным партнером легкой. Она отметила, что ей очень понравилось сниматься именно с ним, и это отличалось от работы с другими актерами. «Он невероятно раскованный и свободный», — призналась артистка.
Хоакин Феникс отказался называть журналистам вес, который он сбросил для роли. Он лишь сказал, что это было сложно, но безопасно. «Сейчас мне 49 лет и, вероятно, не стоит это повторять», — заключил актер.
Первый фильм с Хоакином Фениксом в роли Джокера вышел в 2019 году. Он заработал в мировом прокате более $1 млрд и пока остается самым кассовым фильмом с рейтингом R за всю историю. Картина была 11 раз номинирована на «Оскар», Феникс получил награду за лучшую мужскую роль.
Действие второй части драмы будет происходить в психиатрической лечебнице Аркхем, где Артур Флек провел все детство. Кроме Гага и Феникса, в сиквеле задействованы Зази Битц («Дэдпул 2», «Быстрее пули»), Кэтрин Кинер («Быть Джоном Малковичем»), Брендан Глисон («Залечь на дно в Брюгге», «Банши Инишерина») и другие. Второго «Джокера» уже назвали одним из возможных претендентов на премию «Оскар».