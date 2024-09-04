Леди Гага и Хоакин Феникс рассказали о съемках в продолжении «Джокера»

В разговоре с журналистами Леди Гага заявила, что на самом деле не назвала бы второго «Джокера» мюзиклом. «Это совсем другое», — добавила она. В свою очередь Хоакин Феникс рассказал, что они оба настояли на живом исполнении песен на съемках: «Мы это сделали. Мы не только пели вживую, но каждая запись была вживую. Каждый дубль был другой версией песни, и это было волнительно».