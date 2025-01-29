Лед растаял. Психолог назвала 7 техник спасения отношений

Используйте язык тела, чтобы привлечь внимание к тому, что для вас действительно важно. Можно применить технику под названием «Маятник». Когда речь заходит на интересную вам тему, наклонитесь к партнеру. Так вы окажетесь в его интимной зоне общения и переведете в его сознании фокус на то, что важно для вас. И скоро заметите, что он стал гораздо заботливее.