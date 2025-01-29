Лед растаял. Психолог назвала 7 техник спасения отношений

Отношения в паре многие пытаются спасать до последнего. Но не все могут сделать это правильно по наитию. Психолог Ирина Маслова рассказала aif.ru, какие семь техник помогут сохранить пару и сделать ее крепче.
Есть и кое-что неизменное в отношениях с любым человеком — это вы сами. Поэтому, если в ваших отношениях что-то пошло не так, забудьте на время об обидах, претензиях и ожиданиях и попробуйте начать с себя.
Скорая помощь вашим отношениям
Эти простые действия покажут вашему близкому человеку, что он важен для вас, что вы его «видите», и он начнет замечать вас в ответ. Чем больше таких «точек контакта» в течение дня, тем больше близости и позитивных ассоциаций у вас друг от друга.
Магия слов: комплименты
Ежедневно тренируйтесь говорить комплименты друзьям, коллегам и даже незнакомым людям (и женщинам, и мужчинам). Если вам тяжело говорить комплименты в лицо, начните с сообщений в социальных сетях. Записывайте свои ощущения и реакцию на комплименты. Две недели не критикуйте мужчину, игнорируйте все, что не нравится, и хвалите все, что нравится в нем, его поведении и действиях.
Важно! Никогда не хвалите его прямо перед тем, как что-то попросить!
География близости: техника «Бермудский треугольник»
У лица своя «география». Ваш взгляд, направленный в разные зоны лица собеседника, скажет больше, чем слова.
Три типа взгляда:
- Социальный (область глаз и щёк). Это «безопасная» область. Такой взгляд подойдёт для спокойного, комфортного разговора на важную вам тему. В таком взгляде нет интима и соблазнения, меньше провокации и риска быть понятой «не так».
- Доминирующий или властный (третий глаз в центре лба). Такой взгляд меняет атмосферу разговора, делая её очень серьёзной и «подчиняет» себе мужчину. Используйте его только в крайних случаях! Манипуляции — это не про близость и долгосрочные отношения.
- Интимный (зона губ). Взгляд, скользящий по глазам, а затем спускающийся к губам и области ниже подбородка, моментально сокращает дистанцию и расслабляет.
- Нежность на расстоянии: техника «Мысленные поглаживания».
- Общаясь с мужчиной (даже по телефону), представьте, что вы легко гладите его по голове, плечам, держите за руку. Ваш голос станет мягким, речь плавной, уйдет приказной формальный тон. Любые вопросы начнут решаться легче и без конфликтов.
- Сирена в деле: Игривые интонации в голосе.
- Желание и интерес к мужчине, выраженные голосом и интонацией, — мощное оружие. Забудьте о громких криках и навязчивых просьбах. Чтобы ваш голос стал манящим и сексуальным, он должен идти от живота. Добиться этого поможет простое упражнение «Гуделки». Приложите пальцы к переносице и произносите звук «уууу» 10−15 секунд. Почувствуйте, как звук резонирует в горле. Постепенно опускайте руку к низу живота и фиксируйте, как тембр звука становится ниже и чувственней.
Лайфхак: любая просьба, произнесенная «от живота», не останется без внимания.
Сначала он: сила интереса
Если при встрече с мужчиной вы обрушиваете на него поток новостей, переживаний и идей, а в ответ получаете равнодушное молчание, измените тактику. Пусть сначала расскажет о себе.
Спросите, как у него прошел день, за ужином расспросите о детстве, увлечениях. Поддерживайте рассказ, задавайте вопросы.
Волшебные фразы:
- «Угу».
- «Продолжай».
- «Так и есть».
- «Не так ли?».
- «Верно?».
- «А ведь правда».
Так вы покажете искренний интерес, а он захочет проводить с вами больше времени и интересоваться вашей жизнью в ответ. Вы узнаете друг друга лучше и станете ближе.
Как управлять вниманием без слов
Используйте язык тела, чтобы привлечь внимание к тому, что для вас действительно важно. Можно применить технику под названием «Маятник». Когда речь заходит на интересную вам тему, наклонитесь к партнеру. Так вы окажетесь в его интимной зоне общения и переведете в его сознании фокус на то, что важно для вас. И скоро заметите, что он стал гораздо заботливее.
Лайфхак: когда обсуждается что-то неинтересное вам, наоборот, отклонитесь.
Математика любви: техника «Двойная благодарность»
Простое «спасибо» с чувством искренней благодарности творит настоящую магию в отношениях. А «спасибо», умноженное на два, повысит вашу ценность в его глазах вдвое.
Пример диалога:
— Дорогой, какие у тебя сильные руки!
— О, спасибо…
— Это тебе спасибо за то, что ты у меня такой сильный. (Или: «Тебе спасибо за твою благодарность».).
Так вы учите мужчину благодарить вас. И эта ситуация будет повторяться чаще и чаще.
Построить отношения мечты — это не значит найти идеального партнера, а создавать гармонию, близость и новый интерес в существующих отношениях, даже если вы уже 15 лет вместе. Начните с себя, применяйте эти простые техники, и вы увидите, как ваше общение наполнится теплом и радостью, а градус напряжения станет ниже.
И помните, мои рекомендации не о том, как ублажать мужчину, а о том, как сделать счастливой себя через здоровые отношения.