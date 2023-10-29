Лечит свет. Врач рассказал, как победить сезонную депрессию без лекарств

Если вы с утра не можете встать, весь день чувствуете упадок сил, а настроение на нуле, скорее всего, у вас сезонная депрессия. Откуда она берётся и как её победить?

В чём причины сезонной депрессии

«Осенью сокращается световой день, — объясняет aif.ru врач-сомнолог, доктор медицинских наук, профессор Роман Бузунов. — К декабрю и вовсе наступает так называемая офисная полярная ночь. Человек выходит из дома на работу, ещё темно, возвращается из офиса домой — уже темно. Так люди могут целыми днями вообще не видеть дневного света. Плюс к тому в межсезонье нередко бывает повышенная пасмурность, иногда неделями солнышко не выходит. Всё это способствует развитию сезонного аффективного расстройства, или сезонной депрессии. Это реальный диагноз, связанный с недостатком солнечного света, уменьшением продукции серотонина — гормона счастья. У человека развивается упадок сил, снижение настроения, то есть депрессия».

Как устроить себе светотерапию?

Однако есть способы справиться с сезонной депрессией, причём без лекарств. Врач рассказал, что самым эффективным методом лечения является светотерапия. Как её себе организовать?

Первый способ — приобрести специальные лампы очень яркого света, которые дают освещённость, равную 5−10 тыс. люксов. «Нужно, чтобы в первой половине дня такой источник света воздействовал минимум в течение часа, — говорит Бузунов. — Например, при работе за компьютером можно поставить такую лампу сбоку, чуть в стороне (но не за спиной!), чтобы свет падал не больше, чем под 45 градусов к оси зрения. Таким образом вы будете работать и боковым зрением видеть свет».

Другой вариант светотерапии — специальные очки с источником света. Сверху в оправу встроены лампочки, которые светят в глаза голубоватым или зеленоватым светом тоже под 45 градусов. Можно носить их с утра, надевать на обычные оптические очки. Такой гаджет тоже способствует тому, что человек начинает чувствовать себя гораздо лучше.

В любом случае днём, во время работы, желательно включать яркие офисные лампы мощностью 5500−6500 К (К, или Кельвины — единица измерения цветовой температуры, от которой зависит оттенок свечения и настроение, которое создаёт светильник), которые дают холодный белый свет. А к вечеру, наоборот, желательно, чтобы свет становился помягче, желтоватого спектра — это лампы с маркировкой 1700−2500 Кельвинов.

«Кстати, сейчас даже в метро в новых вагонах с утра более яркий свет, а вечером более теплый. То есть тоже цветовая температура меняется, чтобы народ вечером не возбуждать», — добавляет врач.

Не забываем про физкультуру

Ещё один способ подавить сезонную депрессию — регулярные физические нагрузки.