Лечить или терпеть? Врач Бережанский объяснил, у кого может пройти аллергия

Еще один сильный аллерген — орехи, особенно арахис. А его используют практически во всей кулинарии. Более того, даже если по рецептуре в выпечке или сладостях нет орехов, они могут содержать их следовые количества, о чем обычно указывают на этикетке. Это те количества, которые остаются на оборудовании после производства других продуктов, содержащих орехи. И даже это количество может спровоцировать аллергическую реакцию. «Надо знать, что жареный арахис во много раз аллергенней, чем сырой. То есть если употребление сырого ореха может не дать аллергию, то жареного — вполне», — отмечает врач-педиатр.