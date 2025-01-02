Лечить или терпеть? Врач Бережанский объяснил, у кого может пройти аллергия

В выходные, праздники или каникулы родителям хочется угостить детей новым блюдом, предложить новый продукт. Здесь нужно быть очень осторожными, чтобы не спровоцировать аллергическую реакцию, которая может даже угрожать жизни.
Какие аллергены самые опасные? Почему аллергическая реакция у ребенка часто проявляется внезапно: съел немного орехов или рыбы, и сразу возник отек, удушье? Как долгое сидение за компьютером провоцирует аллергические реакции? И какой возраст врачи считают критическим — если к этому моменту аллергия не прошла, то, скорее всего, останется на всю жизнь.
Об этом aif.ru рассказал врач-педиатр, иммунолог-аллерголог, доцент Сеченовского университета, доктор медицинских наук Павел Бережанский.
Больше двух часов у компьютера
По статистике каждые десять лет аллергиков становится на 10% больше. К сожалению, даже если у мамы или папы нет аллергии, ребенок от нее не застрахован.
«С 2015 года во все определения аллергических заболеваний добавили слово — гетерогенное. Это означает, что на развитие аллергии влияет не только наследственность, а множество факторов, практически всё, что нас окружает: пища, стрессы, загрязнения среды в месте проживания
Многое зависит от дозы — чем больше ребенок соприкасается с аллергеном, тем выше вероятность развития заболевания.
Самые опасные — рыба и орехи
Есть аллергены, которые могут мгновенно вызвать сильнейшую аллергию и анафилаксию (отек дыхательных путей, удушье). К ним, прежде всего, относятся рыба и морепродукты, а также орехи.
«С рыбой есть большая проблема, потому что аллергия на нее не проходит со временем, и лекарств от аллергии на рыбу не существует. Причем аллерген рыбы при варке переходит в паровой дистиллят. Человек может вдохнуть этот запах и получить ту же самую анафилаксию. Поэтому те, у кого есть аллергия на рыбу, не заходят в рестораны, где есть суши, морепродукты. Даже если по коридору они учуют рыбный запах, то могут сразу дать приступ и анафилаксию».
Еще один сильный аллерген — орехи, особенно арахис. А его используют практически во всей кулинарии. Более того, даже если по рецептуре в выпечке или сладостях нет орехов, они могут содержать их следовые количества, о чем обычно указывают на этикетке. Это те количества, которые остаются на оборудовании после производства других продуктов, содержащих орехи. И даже это количество может спровоцировать аллергическую реакцию. «Надо знать, что жареный арахис во много раз аллергенней, чем сырой. То есть если употребление сырого ореха может не дать аллергию, то жареного — вполне», — отмечает врач-педиатр.
А вот аллергия на молоко, точнее, на лактоглобулин — белок коровьего молока, может с возрастом пройти.
14 лет — пограничный возраст
Врачи выделяют пограничный возраст, когда аллергия может исчезнуть или остаться на всю жизнь. «Аллергия может пройти к 14 годам. Если до 14-летнего возраста пищевая или другая аллергия не появилась, то потом уже редко бывает, — говорит врач. — А вот если аллергия к 14 годам не прошла, то дальше уже вряд ли пройдет».
Есть также зависимость от пола.
«Мальчики в пубертат часто выходят в длительную ремиссию по той же астме и потом никак не реагируют на аллергены, ранее ее вызвавшие, потому что мужские гормоны являются иммуносупрессорами, то есть подавляют иммунитет. А вот у девочек в пубертат аллергическая реакция может, наоборот, усилиться, так как женские гормоны — иммуностимуляторы. Поэтому в младшем возрасте у мальчиков аллергий может быть больше, переносят они их тяжелее. А в подростковом возрасте заболевание у них может пройти, но многое зависит от того, сколько он до этого болел, как лечился».
Суть в том, что организму по чуть-чуть дают аллерген, приучая его к воздействию, постепенно увеличивая дозу. Начинается курс в ноябре-декабре и продолжается до мая. А вся терапия длится от 3 до 5 лет. Причем сейчас существуют не только уколы, но и таблетки, капли.
Кроме того, появилась биологическая терапия. Это уколы раз в месяц, которые блокируют передачу импульсов в организме, провоцирующих аллергическую реакцию.