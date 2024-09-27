Лечить или терпеть? Эксперт рассказала о самолечении болей

Об этом aif.ru рассказывает д.б.н., профессор кафедры фармакологии ИФМХ РНИМУ им. Н. И. Пирогова Нина Киселева.
Вопрос это очень непростой, и допускать тут ошибки нельзя. Цена их может быть очень высокой.
Сначала понять причину, потом — лечить
«Боль действительно нельзя терпеть. Либо ее следует купировать самому, либо обратиться к врачу, который это сделает. В любом случае болевой синдром будет устранен, но вот эту грань, самому лечить или с помощью врача, надо, конечно, понимать», — говорит Киселева.
Это важное правило о котором напоминает Нина Михайловна. Какие бы боли ни возникли впервые — в голове, в животе, в суставах, в спине… Надо идти к врачу, чтобы понять причину. Это поможет избежать ошибок, которые почти неизбежны, если вы начнете лечиться сами.
После того как поставлен диагноз и рекомендованы конкретные препараты с четкими дозировками, вы можете продолжать спокойно принимать лекарства при возникновении подобных болей. Ведь они уже не будут загадкой.
«Например, вы узнали от врача, что у вас головные боли мигренозного типа, — комментирует эту ситуацию фармаколог. — Конечно, вы не станете каждый раз бегать с ними к врачу. Достаточно просто принимать уже знакомый препарат, назначенный им, чтобы купировать болевые ощущения».
«Особенно опасны боли в животе»
«Особенно опасны боли в животе, — предупреждает Нина Киселева. — Их вообще лучше никак не обезболивать до тех пор, пока не будет поставлен хотя бы предварительный диагноз. Ведь можно пропустить тяжелую патологию».
Даже при первых в жизни болях в критические дни девочкам лучше не давать обезболивающие до того, как врач не исключит какую-нибудь более серьезную и опасную причину болей — в брюшной полости их может быть много. Потом, в следующие разы при стереотипных болях можно уже лечиться самостоятельно.
Лекарства нужны далеко не всегда
А бывают ситуации, когда при лечении болей вообще можно обойтись без лекарств. "Психогенную боль можно снять медитацией или с помощью психотерапевта, — объясняет фармаколог. — При мышечных болях в ряде случаев помогут растяжка и массаж, которые будут снимать спазм, расслаблять мышцы.
Порой головными болями сопровождается усталость. Тогда можно просто поесть и поспать. Иногда достаточно хотя бы отдохнуть, отвлечься от монитора. Кстати, постоянное напряжение — как раз то, что может приводить к боли в голове.
Нередко чтобы понять причину возникновения головной боли, следует померить артериальное давление: боль может появиться как при его повышении, так и при понижении". И в таких случаях обезболивающие принимать не надо, необходимо снижать или повышать давление, в зависимости от его конкретных цифр.
Если боли продолжаются
Прием обезболивающих не должен становиться системой. По официальным критериям допустимым считается использование болеутоляющих таблеток три раза в неделю. «Если их требуется принимать столь часто, надо разбираться», — настаивает специалист. Когда боль возникает регулярно в течение более трех месяцев — это вариант хронического болевого синдрома, который требует обращения к врачу.
При таких продолжающихся болях нельзя лечиться уже ранее выбранными препаратами. Ситуация изменилась, и снова нужна консультация врача. Причин этого много.
«Если вы постоянно применяете один и тот же препарат, то, скорее всего, рано или поздно к нему развивается толерантность (устойчивость)», — констатирует фармаколог. Поэтому нужно изменить дозировку или лекарства.
Возможны и другие варианты — развитие зависимости от препаратов или это уже какой-то другой болевой синдром. Разобраться в этом и назначить правильное лечение поможет только врач.