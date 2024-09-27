Лечить или терпеть? Эксперт рассказала о самолечении болей

Даже при первых в жизни болях в критические дни девочкам лучше не давать обезболивающие до того, как врач не исключит какую-нибудь более серьезную и опасную причину болей — в брюшной полости их может быть много. Потом, в следующие разы при стереотипных болях можно уже лечиться самостоятельно.