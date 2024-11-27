Лечит ароматом. Врачи назвали виды рака, от которых защищает кофе

Малышева добавила, что медики относятся с огромным уважением к кофе. Если смотреть по количеству кофеина, то на первом месте стоит свежесваренный молотый кофе, на втором растворимый, на третьем — кофе холодного заваривания, когда молотый кофе заливается холодной водой и настаивается ночь. В последнем изофлаваноидов больше, чем в горячем. А еще он больше подходит для людей с рефлюксом, которым не рекомендуется кофе.