Лечит ароматом. Врачи назвали виды рака, от которых защищает кофе

В эфире программы «Жить здорово!» Елена Малышева и ее коллеги рассказали о трех лечебных эффектах кофе.
Регулирует давление
«Кофе содержит кофеин, который обладает мочегонным эффектом. И нетто-эффект кофе — это снижение артериального давления. В первые минуты, когда мы выпили кофе, кофеин начинает действовать, может быть небольшое повышение давления, дальше начинается выделение жидкости, и давление снижается», — подчеркнул кардиолог Герман Гандельман.
Кофе относится к числу мочегонных, а мочегонные — средства первого ряда при лечении гипертонии, добавила Малышева. «Страх перед кофе — очень старые данные, которые 150 лет назад опровергнуты в исследовании, которое длилось 10 лет и в нем участвовали более миллиона человек», — пояснила она.
То, что кофе отличается мочегонным эффектом, заявил Гандельман, приводит к снижению смертности от сердечно-сосудистых катастроф.
Защищает от диабета
Офтальмолог Михаил Коновалов сослался на проведенное в США глобальное исследование, изучающее данные миллиона человек, употребляющих 2−3 чашки кофе в день. «Выяснилось, что 2−3 чашки кофе в день снижают риск возникновения первичного диабета, который портит сосуды», — отметил врач.
От повышенного сахара крови страдают сосуды в том числе в глазах. Хорошо кровоснабжаемая сетчатка при диабете не может питаться нормально, из-за чего наступает диабетическая дистрофия сетчатки и необратимая слепота.
Профилактика рака
Одно из серьезных заболеваний печени — гепатобиллиарный рак, он же рак печени, пояснил иммунолог Андрей Продеус. «Рак может начаться и занимать огромное место. Но кофе снижает эти риски. Почему кофе долбит этот рак? Потому что изофлавоноиды, находящиеся в нем, снижают риск рака печени на 40%. А для мужчин дополнительная защита — на 10% снижается риск рака простаты», — рассказал иммунолог.
Малышева добавила, что медики относятся с огромным уважением к кофе. Если смотреть по количеству кофеина, то на первом месте стоит свежесваренный молотый кофе, на втором растворимый, на третьем — кофе холодного заваривания, когда молотый кофе заливается холодной водой и настаивается ночь. В последнем изофлаваноидов больше, чем в горячем. А еще он больше подходит для людей с рефлюксом, которым не рекомендуется кофе.