Лечение собаками и кошками: как пет-терапия помогает больным деменцией

— Данному виду лечения в последние несколько лет уделяется повышенное внимание. Опубликованы сотни научных статей о пользе пет-терапии для людей с деменцией и для тех, у кого есть предрасположенность к ней. Многочисленные исследования показали, что постоянный контакт с животными дает такие преимущества, как улучшение настроения и расширение социального взаимодействия. Это все важные факторы, поскольку люди с деменцией подвержены риску развития депрессии, которая может еще больше ухудшить их функционирование и качество жизни, — сказала Иванова.