Лечение собаками и кошками: как пет-терапия помогает больным деменцией

Предотвращают депрессию
По словам спикера, во многих странах давно введено такое понятие, как «пет-терапия», или терапия с участием животных для людей с болезнью Альцгеймера и другими видами деменции.
— Данному виду лечения в последние несколько лет уделяется повышенное внимание. Опубликованы сотни научных статей о пользе пет-терапии для людей с деменцией и для тех, у кого есть предрасположенность к ней. Многочисленные исследования показали, что постоянный контакт с животными дает такие преимущества, как улучшение настроения и расширение социального взаимодействия. Это все важные факторы, поскольку люди с деменцией подвержены риску развития депрессии, которая может еще больше ухудшить их функционирование и качество жизни, — сказала Иванова.
Эксперт заметила, что в одном из таких исследований оценивалась терапия с участием животных в центре дневного ухода за пожилыми людьми с деменцией. Результаты показали, что вовлечение людей в занятия с собаками уменьшило их чувство тревоги и печали, а также повысило физическую активность и положительные эмоции.
— А вот, например, при исследовании, которое было опубликовано в 2008 году, психологи наблюдали успокаивающий эффект после пет-терапии у небольшой выборки обитателей домов престарелых. Другие исследования показали, что терапия с участием животных приводит к значительному снижению уровня кровяного давления, — продолжила собеседница «ВМ».
Снижают уровень агрессии
В другом исследовании, как заметила эксперт, оценивалось воздействие собаки-резидента, в отличие от собаки-визитера, в доме престарелых. Специалисты обнаружили, что после появления животного в отделении по борьбе с болезнью Альцгеймера возбуждение и агрессия были значительно снижены у людей с этим недугом.
Другие исследования показали, что терапия с участием животных коррелировала с увеличением социального взаимодействия с другими людьми у пациентов с деменцией. Пет-терапия также связана с повышенной физической активностью. Те, кто проводил время с четвероногими друзьями, больше двигались, что в целом положительно сказывалось на их общем состоянии.
При этом эксперт заметила, что терапия с участием животных охватывает широкий спектр и может включать кошек, птичьи вольеры, дрессированных собак и даже аквариумы с рыбками:
— Конечно, большая часть исследований по пет-терапии проводилась в медицинских учреждениях, но это теперь может быть использовано в обычных условиях, если кто-то с деменцией живет дома. Например, присутствие собаки или кошки может обеспечить некоторые из тех же преимуществ, которые я озвучила.
При этом кинолог уточнила, что важно, чтобы животные, которые контактируют с пациентом, были здоровыми, хорошо обученными и находились под наблюдением, чтобы обеспечить безопасность каждого, а также свести к минимуму воздействие на людей, страдающих аллергией или просто не желающих с ними взаимодействовать.