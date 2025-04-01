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Лечение от мошенников: как не стать жертвой новой схемы обмана

Сбор средств на лечение тяжелобольных людей может оказаться обманном. В МВД сообщили РИА Новости, что злоумышленники публикуют эмоциональные записи с призывом жертвовать и распространять объявление.

Даниил Черных
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

— В этой схеме собираются средства для неизлечимо больного человека с обещанием лечения в клинике, которая готова взяться за трудный случай. После сбора денег пациент умирает, так как был смертельно болен изначально, что делает мошенничество трудно доказуемым, — рассказал в МВД.

Собранные средства возвращаются на счета мошенников после чего они пропадают. Никаких отчетов они не представляют, а публикации удаляют.

Эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский в беседе с ВФокусе Mail напомнил, что мошенники всегда ищут поводы для того, чтобы подобраться к жертве. Это могут быть, например, праздники, под которые создаются фейковые магазины, а в данном случае появление большого количества больных людей. Чтобы не попасть в сети злоумышленников Дворянский рекомендует включать критическое мышление.

— Даже если сбор фонды или волонтеры работают несколько месяцев, то уже появятся отзывы. Если отзывы написаны как под копирку, то это повод задуматься, — пояснил эксперт.

Также он рекомендует заходить на сайты организаций, ведущей сборы. Но делать это нужно не по ссылке, которая указана в публикации или пришла в сообщения, а самому находить в поисковых системах.

Если же уже деньги перечислены, то не надо лениться и стоит обратиться в правоохранительные органы. Дворянский советует самому собрать доказательную базу. В нее могут входить переписка с мошенниками, ссылка на сборы, чеки переводов. Кроме этого можно обратиться в банк и попробовать опротестовать операцию. В таком случае есть вероятность, что деньги будут возвращены.

Эксперт также напомнил, что сейчас сами банки собирают номера телефонов и адреса электронных почт мошенников, что в дальнейшем помогает в борьбе с ними.