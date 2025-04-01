Лечение от мошенников: как не стать жертвой новой схемы обмана

Если же уже деньги перечислены, то не надо лениться и стоит обратиться в правоохранительные органы. Дворянский советует самому собрать доказательную базу. В нее могут входить переписка с мошенниками, ссылка на сборы, чеки переводов. Кроме этого можно обратиться в банк и попробовать опротестовать операцию. В таком случае есть вероятность, что деньги будут возвращены.