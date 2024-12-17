Лечение года. Врач Шелудкова пояснила, как сохранить зубы в праздники

Вкусные салаты, пикантные закуски, обилие сладостей — это то, без чего невозможно представить себе главный зимний праздник. Многие позволяют себе в период новогодних каникул расслабиться и ни о чем не думать, наслаждаясь отдыхом, но такая беспечность может привести к самым разным неприятным последствиям. Как провести новогодние праздники и не остаться без зубов, aif.ru рассказала директор детской стоматологической студии, врач-стоматолог Виктория Шелудкова.
Правила питания в праздники
В Новый год принято ходить в гости и приглашать друзей к себе, а такие встречи неизменно проходят за щедро накрытым столом. Люди едят большую часть дня, а сопровождающие трапезу спиртные напитки только усиливают аппетит. Отказаться от угощения непросто, да и невежливо, но есть способы сделать пищу более безопасной для здоровья зубов. Самое главное — это учитывать ее термические, механические и химические свойства, о чем хорошо знают те, кто придерживается лечебной диеты.
Попеременное воздействие то горячих, то холодных температур, обилие кислых маринадов, жесткое, плохо прожаренное мясо негативно влияют как на слизистую желудка, так и зубы. Поэтому постарайтесь не запивать горячее холодным, и наоборот. Щедро залитые маринадом закуски лучше передать на другой край стола, а возле себя поставить салаты, заправленные нейтральным соусом из постного масла или йогурта. Мясо лучше употреблять в виде котлет, тефтелей или зраз, чтобы снизить нагрузку на височно-нижнечелюстной сустав (ВНЧС).
На заметку! Держите под рукой зубную нить, чтобы своевременно удалять из межзубных пространств остатки пищи, а еще купите жевательную резинку без сахара и употребляйте в течение дня.
Выбирая напитки, позаботьтесь о зубах
Напитки — неизменная часть праздничного меню. Многие из них — как алкогольные, так и безалкогольные — готовят на основе свежих или замороженных фруктов и ягод, например, крюшон, пунш, компот, морс, лимонад. Богатые кислотами и сахаром, они нарушают кислотный баланс, подпитывают присутствующие в полости рта бактерии и негативно действуют на эмаль. Особое внимание — газированным напиткам. Они содержат углекислый газ, который в высоких концентрациях приводит к разрушению зубной эмали, повышению ее чувствительности и восприимчивости к раздражителям.
Важно! Желающим сохранить белизну своих зубов, особенно после чистки или отбеливания, рекомендуется отказаться от красного вина и розового шампанского. Этот совет касается и пищи. Обилие в блюдах красящих ингредиентов типа моркови, свеклы может изменить цвет эмали, сведя к нулю все усилия по ее отбеливанию.
Сладости — только полезные
Продолжая начатую тему, нельзя не сказать пару слов о сладостях. В эти праздничные дни спрос на сладкие подарки неуклонно растет. Люди покупают как готовые наборы конфет, так и по отдельности, учитывая свои вкусы и предпочтения. Торты, пирожные, другие десерты дополняют праздничное меню, провоцируя разрушение зубной эмали, вызывая кариес и болезнь десен — пародонтоз.
Если без сладостей в праздники никак, старайтесь покупать безопасные для здоровья зубов. К ним относят пастилу, мармелад, зефир, сухофрукты, мед, джем, халву. Конечно, натуральные и с минимальным содержанием сахара. Они тоже красиво смотрятся на столе, но, в отличие от шоколада, их можно употреблять без риска испортить свои зубы.
Горячая пора для травматологов и не только
В новогодние праздники у травматологов начинается горячая пора. Люди обращаются за помощью с самыми разными травмами, многие из которых получены в состоянии алкогольного опьянения. К стоматологам в эти дни приходят не реже, демонстрируя последствия открывания бутылок зубами и катания на санках с горы. Сколы, трещины, сломы зубов — все это результат несдержанности в питье, которая может стоить больших затрат — как денежных, так и временных.
На заметку! Держитесь подальше от травмоопасных новогодних мероприятий, если хотите сохранить свои зубы.
Советы и рекомендации
Конечно, все мы ждем новогодние праздники, чтобы отдохнуть, приятно провести время в кругу семьи и друзей, но не стоит забывать о своем здоровье, которое может напомнить о себе и испортить все впечатление от торжества. Рекомендуется усилить гигиену в эти дни, дополнив ее приспособлениями и приборами для профилактики патологий полости рта. Кстати, их можно купить и в подарок, например, ирригатор, гигиенический бокс со всем необходимым для чистки и ухода за зубами.
Включите в свою привычную рутину ополаскиватель полости рта и используйте его в течение дня после каждой трапезы. Особое внимание обратите на вечернюю гигиену. Она гораздо важнее утренней, поэтому как бы долго вы не засиживались в гостях, не пропускайте вечернюю чистку, не сокращайте ее продолжительность, которая должна составлять 2−3 минуты.
Купите профессиональную пасту и хорошую зубную щетку с искусственной щетиной средней жесткости. Обращайте внимание на присутствие в пасте минералов, экстрактов сосны, ели, а также бурых водорослей ламинарии. Исследования ученых доказали, что они улучшают процессы минерализации эмали и сокращают риск развития кариеса. Все эти советы помогут вам провести новогодние каникулы без вреда для здоровья зубов.