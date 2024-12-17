Лечение года. Врач Шелудкова пояснила, как сохранить зубы в праздники

Конечно, все мы ждем новогодние праздники, чтобы отдохнуть, приятно провести время в кругу семьи и друзей, но не стоит забывать о своем здоровье, которое может напомнить о себе и испортить все впечатление от торжества. Рекомендуется усилить гигиену в эти дни, дополнив ее приспособлениями и приборами для профилактики патологий полости рта. Кстати, их можно купить и в подарок, например, ирригатор, гигиенический бокс со всем необходимым для чистки и ухода за зубами.