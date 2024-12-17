Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лечение года. Врач Шелудкова пояснила, как сохранить зубы в праздники

Новогодние праздники, кроме смеха, веселья, времяпрепровождения с близкими, могут принести с собой еще и серьезные проблемы. Например, с зубами.

Источник: Unsplash.com

Вкусные салаты, пикантные закуски, обилие сладостей — это то, без чего невозможно представить себе главный зимний праздник. Многие позволяют себе в период новогодних каникул расслабиться и ни о чем не думать, наслаждаясь отдыхом, но такая беспечность может привести к самым разным неприятным последствиям. Как провести новогодние праздники и не остаться без зубов, aif.ru рассказала директор детской стоматологической студии, врач-стоматолог Виктория Шелудкова.

Правила питания в праздники

В Новый год принято ходить в гости и приглашать друзей к себе, а такие встречи неизменно проходят за щедро накрытым столом. Люди едят большую часть дня, а сопровождающие трапезу спиртные напитки только усиливают аппетит. Отказаться от угощения непросто, да и невежливо, но есть способы сделать пищу более безопасной для здоровья зубов. Самое главное — это учитывать ее термические, механические и химические свойства, о чем хорошо знают те, кто придерживается лечебной диеты.

Попеременное воздействие то горячих, то холодных температур, обилие кислых маринадов, жесткое, плохо прожаренное мясо негативно влияют как на слизистую желудка, так и зубы. Поэтому постарайтесь не запивать горячее холодным, и наоборот. Щедро залитые маринадом закуски лучше передать на другой край стола, а возле себя поставить салаты, заправленные нейтральным соусом из постного масла или йогурта. Мясо лучше употреблять в виде котлет, тефтелей или зраз, чтобы снизить нагрузку на височно-нижнечелюстной сустав (ВНЧС).

На заметку! Держите под рукой зубную нить, чтобы своевременно удалять из межзубных пространств остатки пищи, а еще купите жевательную резинку без сахара и употребляйте в течение дня.

Выбирая напитки, позаботьтесь о зубах

Напитки — неизменная часть праздничного меню. Многие из них — как алкогольные, так и безалкогольные — готовят на основе свежих или замороженных фруктов и ягод, например, крюшон, пунш, компот, морс, лимонад. Богатые кислотами и сахаром, они нарушают кислотный баланс, подпитывают присутствующие в полости рта бактерии и негативно действуют на эмаль. Особое внимание — газированным напиткам. Они содержат углекислый газ, который в высоких концентрациях приводит к разрушению зубной эмали, повышению ее чувствительности и восприимчивости к раздражителям.

Чтобы минимизировать их негативное влияние, лучше пить напитки через трубочку, поэтому имеет смысл запастись ими на период праздников. Делая лимонад или морс, старайтесь использовать меньше сахара.

Важно! Желающим сохранить белизну своих зубов, особенно после чистки или отбеливания, рекомендуется отказаться от красного вина и розового шампанского. Этот совет касается и пищи. Обилие в блюдах красящих ингредиентов типа моркови, свеклы может изменить цвет эмали, сведя к нулю все усилия по ее отбеливанию.

Сладости — только полезные

Продолжая начатую тему, нельзя не сказать пару слов о сладостях. В эти праздничные дни спрос на сладкие подарки неуклонно растет. Люди покупают как готовые наборы конфет, так и по отдельности, учитывая свои вкусы и предпочтения. Торты, пирожные, другие десерты дополняют праздничное меню, провоцируя разрушение зубной эмали, вызывая кариес и болезнь десен — пародонтоз.

Если без сладостей в праздники никак, старайтесь покупать безопасные для здоровья зубов. К ним относят пастилу, мармелад, зефир, сухофрукты, мед, джем, халву. Конечно, натуральные и с минимальным содержанием сахара. Они тоже красиво смотрятся на столе, но, в отличие от шоколада, их можно употреблять без риска испортить свои зубы.

Горячая пора для травматологов и не только

В новогодние праздники у травматологов начинается горячая пора. Люди обращаются за помощью с самыми разными травмами, многие из которых получены в состоянии алкогольного опьянения. К стоматологам в эти дни приходят не реже, демонстрируя последствия открывания бутылок зубами и катания на санках с горы. Сколы, трещины, сломы зубов — все это результат несдержанности в питье, которая может стоить больших затрат — как денежных, так и временных.

На заметку! Держитесь подальше от травмоопасных новогодних мероприятий, если хотите сохранить свои зубы.

Советы и рекомендации

Конечно, все мы ждем новогодние праздники, чтобы отдохнуть, приятно провести время в кругу семьи и друзей, но не стоит забывать о своем здоровье, которое может напомнить о себе и испортить все впечатление от торжества. Рекомендуется усилить гигиену в эти дни, дополнив ее приспособлениями и приборами для профилактики патологий полости рта. Кстати, их можно купить и в подарок, например, ирригатор, гигиенический бокс со всем необходимым для чистки и ухода за зубами.

Включите в свою привычную рутину ополаскиватель полости рта и используйте его в течение дня после каждой трапезы. Особое внимание обратите на вечернюю гигиену. Она гораздо важнее утренней, поэтому как бы долго вы не засиживались в гостях, не пропускайте вечернюю чистку, не сокращайте ее продолжительность, которая должна составлять 2−3 минуты.

Купите профессиональную пасту и хорошую зубную щетку с искусственной щетиной средней жесткости. Обращайте внимание на присутствие в пасте минералов, экстрактов сосны, ели, а также бурых водорослей ламинарии. Исследования ученых доказали, что они улучшают процессы минерализации эмали и сокращают риск развития кариеса. Все эти советы помогут вам провести новогодние каникулы без вреда для здоровья зубов.