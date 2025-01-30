Лечат и калечат. Названы лекарства, приближающие болезнь Альцгеймера

Как относиться к этому исследованию нам? Если у вас есть какое-то хроническое заболевание, требующее постоянного приема препаратов, от них отказываться нельзя. Ведь большинство таких болезней сами по себе повышают риск деменции еще сильнее, чем препараты. Таких болезней очень много, но в первую очередь это гипертония и другие сердечно-сосудистые недуги, а также сахарный диабет.