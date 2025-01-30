Лечат и калечат. Названы лекарства, приближающие болезнь Альцгеймера

Ученые назвали лекарства, которые способствуют развитию болезни Альцгеймера и других деменций и которые, наоборот, снижают риск их появления. Это сделано на основе огромного исследования, в котором оценивали данные более 130 млн человек. У одного миллиона из них была деменция из-за болезни Альцгеймера, поражения сосудов или по любой другой причине.
Работа проведена колоссальная
Исследование провела большая международная группа ученых, статью они опубликовали в специализированном журнале Alzheimer’s & Dementia («Альцгеймер и деменция»). Анализировались данные 14 больших исследований, проведенных ранее.
Все лекарства были разбиты на группы в зависимости от их действия и применения. Некоторые средства показали четкую связь с деменцией: одни повышали риск ее развития, другие — уменьшали. Но были и такие группы, которые показывали противоречивые результаты в разных исследованиях.
Защитники от Альцгеймера
Начнем с хорошего. Антибиотики, противовирусные и противовоспалительные препараты оказывали явный защитный эффект, снижая вероятность развития деменции.
Этому есть объяснение. В развитии болезни Альцгеймера и других форм деменции существенную роль играет воспаление и, возможно, некоторые вирусы и бактерии. Например, недавно aif.ru писал о возможной роли в такой патологии цитомегаловируса и других патогенов. Это объясняет защитный эффект противовирусных и антибактериальных лекарств.
Второй механизм, связанный с ними и противовоспалительными средствами, — уменьшение воспаления, возникающего при инфекциях. Оно тоже способствует развитию всех изучаемых заболеваний.
Во многом по этим же причинам защитный эффект оказывали еще и вакцины — они тоже препятствовали развитию инфекций и воспаления. Кроме того, ученые предполагают, что защитный эффект может быть связан с их иммуномодулирующим действием.
Эффект есть, но вопросы остаются
Из других групп лекарств, связанных со снижением риска болезни Альцгеймера, можно отметить препараты для лечения гипертонии и снижения липидов крови. С одной стороны, их действие можно объяснить тем, что высокое давление и атеросклероз являются значимыми факторам риска Альцгеймера и сосудистых деменций. Но с другой — ученые подозревают у них и дополнительные эффекты, еще плохо изученные.
Справедливости ради скажем, что некоторые противодиабетические средства парадоксально повышали риск Альцгеймера. Объяснить это трудно, нормализуя глюкозу крови, они должны его снижать. Окончательная точка в этом вопросе пока не поставлена.
Какие лекарства повышают риск деменции и как с этим жить?
Теперь о плохом. Сильнее других развитию любых деменций способствовали антипсихотики, угнетающие активность мозга. Это лекарства, используемые не только в психиатрии, но и снотворные, седативные (успокаивающие), противотревожные средства и некоторые другие. Близки к ним и антидепрессанты, хотя их негативный эффект в целом несколько слабее.
Как относиться к этому исследованию нам? Если у вас есть какое-то хроническое заболевание, требующее постоянного приема препаратов, от них отказываться нельзя. Ведь большинство таких болезней сами по себе повышают риск деменции еще сильнее, чем препараты. Таких болезней очень много, но в первую очередь это гипертония и другие сердечно-сосудистые недуги, а также сахарный диабет.
Нужно ли специально пить лекарства с защитным эффектом? Пока это не рекомендуется, и не только из-за возможных побочных эффектов. Профилактические схемы приема препаратов еще нужно проверить на эффективность в специальных исследованиях. И ученые их планируют в будущем.