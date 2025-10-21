Лебедев призвал изобразить на денежных купюрах Пушкина, Ломоносова и рабочих

«Во-первых, там должны быть Пушкин, Ломоносов, Менделеев — люди, которые прославились своим трудом, внесли большой вклад. Вот я бы их изображал на купюрах. А также простых [работников]. Вот даже в середине XX века у нас на купюрах был изображен какой-нибудь метростроевец с молотком. Рабочий класс, то есть человек, который работает, и вот он за свой труд получает купюру. Это круто. Потом был Ленин», — продолжил он.