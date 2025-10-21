Лебедев призвал изобразить на денежных купюрах Пушкина, Ломоносова и рабочих

В новом выпуске ведущие продолжили дискуссию о выборе дизайна 500-рублевой купюры. Ранее проводилось голосование, кто-то считал, что на банкноте должен быть изображен Грозный-Сити, кто-то — что должен быть Эльбрус или другие варианты. Артемий Лебедев поделился своими взглядами на дизайн современных денег.
«Я бы, во-первых, начал с того, что все бы деньги перерисовал с нуля. Потому что у нас деньги некрасивые. Самое главное, мне кажется, что деньги должны олицетворять труд, а не непонятные достопримечательности. То, что у нас на них нарисованы города — это очень скучное, очень бюрократическое решение. Деньги — это труд. Поэтому надо изображать людей, которые работали», — пояснил дизайнер.
По словам Лебедева, на банкнотах стоит изображать не достопримечательности, а выдающихся деятелей, которые внесли свой вклад в развитие страны — от ученых и писателей, до рабочих.
«Во-первых, там должны быть Пушкин, Ломоносов, Менделеев — люди, которые прославились своим трудом, внесли большой вклад. Вот я бы их изображал на купюрах. А также простых [работников]. Вот даже в середине XX века у нас на купюрах был изображен какой-нибудь метростроевец с молотком. Рабочий класс, то есть человек, который работает, и вот он за свой труд получает купюру. Это круто. Потом был Ленин», — продолжил он.
Кроме того, Лебедев напомнил, что сейчас в моде минимализм, и это позволяет отказаться от каких-либо изображений.
«Классная идея, если на купюре просто будет нарисовано большое число, а с другой стороны написано — будет супер круто», — заявил дизайнер.
Лебедев также высказался о тенденции, заданной IPhone, когда бренды вместо убирают сложный логотип и оставляют только название. Он выразил мнение, что из-за этого дизайн не вымрет.
«Дизайн трансформируется. Есть разные тренды — сначала мы убираем тени, потом добавляем, то все плоское, то объемное. Одно надоело — переходим на другое. Все идут на поводу. Это придумывают где-то в Купертино (город Кремниевой долины)», — добавил Лебедев в эфире шоу «Центральный канал» на платформе VK.