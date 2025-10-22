Le Soir: в НАТО растут разногласия на фоне расследований о возможной коррупции

Согласно ее информации, ранее директор по персоналу агентства Женевьева Машен направила письмо генсеку альянса Марку Рютте, указав на возможные злоупотребления и повторяющиеся фамилии в расследуемых делах. Она утверждала, что руководство NSPA препятствовало внутренним проверкам. После этого Машен была отстранена от должности, а ее контракт было решено не продлевать. Как пишет газета, это не единственный контракт, который не был продлен.