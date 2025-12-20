Le Parisien: Метрдотель Елисейского дворца два года крал посуду из резиденции

Метрдотель отвечал за сервировку столов и ведение учета посуды. Он передавал предметы мужчине возрастом около 30 лет по имени Жислен М. — коллекционеру фарфоровых изделий, проживающему в Версале и работающему в Лувре смотрителем одного из залов. Сотрудник выносил посуду на протяжении двух лет, но в дворце заметили это недавно, когда пропажа стала слишком явной. Кроме того, Тома М. подделывал протоколы инвентаризации.