Le Parisien: Метрдотель Елисейского дворца два года крал посуду из резиденции

По данным журналистов, мужчина украл около 100 предметов, включая тарелки, чашки и другую посуду, которую использовали для торжественных государственных ужинов и других мероприятий. Часть украденных вещей представляет собой объекты культурного наследия Франции.
Метрдотель отвечал за сервировку столов и ведение учета посуды. Он передавал предметы мужчине возрастом около 30 лет по имени Жислен М. — коллекционеру фарфоровых изделий, проживающему в Версале и работающему в Лувре смотрителем одного из залов. Сотрудник выносил посуду на протяжении двух лет, но в дворце заметили это недавно, когда пропажа стала слишком явной. Кроме того, Тома М. подделывал протоколы инвентаризации.
Суд обязал мужчин вернуть украденные предметы и поместил их под судебный контроль. Кроме того, коллекционеру запретили работать в Лувре, а метрдотеля вынудили уволиться из Елисейского дворца. Судебный процесс продолжится в феврале 2026 года, передает газета.