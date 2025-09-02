Le Monde: младший сын Алена Делона потребовал отменить завещание актера

Подать иск только сейчас, спустя больше года после смерти актера, младший сын решил потому, что смог получить данные о состоянии здоровья отца с 2019 года. Так, согласно отчету от 2019 года, Ален Делон имел проблемы с памятью, концентрацией и восприятием. Ален-Фабьен утверждает, что до смерти отца эти медицинские отчеты были недоступны, а сестра Аннушка держала их в тайне от семьи, что в прошлом уже пытался доказать старший брат Энтони, подававший на нее в суд в ноябре 2023 года. И если в прошлом младший сын, не будучи специалистом в области медицины, мог лишь на словах выражать сомнения в когнитивных способностях отца и состоянии его здоровья, то теперь он готов идти в суд с документами на руках.