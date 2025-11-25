ЛДПР предложила объявить амнистию в честь Дня матери

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесла в Госдуму проект постановления об объявлении амнистии для женщин в связи с Днем матери. Об этом парламентарий сообщил ТАСС в рамках расширенного заседания фракции на тему: «Реализация прав и защита матерей в России».
«Важно сказать о нашей инициативе об объявлении амнистии женщинам, осужденным впервые за совершение преступлений небольшой и средней тяжести, матерям, имеющим несовершеннолетних детей и детей-инвалидов, а также беременным и женщинам, являющимся вдовами и одинокими матерями, чьи мужья, сыновья и дочери погибли при защите Отечества. Проект соответствующего постановления уже внесен в Думу», — сказал Слуцкий.
Согласно постановлению (есть в распоряжении ТАСС), от наказания предлагается освободить женщин, осужденных за умышленные преступления небольшой и средней тяжести, ранее не отбывавших лишение свободы и имеющих несовершеннолетних детей или детей-инвалидов, а также беременных женщин, женщин старше 60 лет, инвалидов I-II групп, жен инвалидов боевых действий и одиноких матерей, чьи мужья или дети погибли при защите Отечества.
Кроме того, освобождение предусмотрено для женщин, отбывших часть срока наказания: не менее одной трети при приговоре до пяти лет и не менее половины — при наказании от 5 до 10 лет. Под амнистию также подпадают условно осужденные, женщины, осужденные за преступления, совершенные по неосторожности на срок до пяти лет, и лица, получившие наказания, не связанные с лишением свободы.
Отдельным пунктом предлагается прекратить уголовные дела, находящиеся в производстве, если обвиняемые женщины имеют несовершеннолетних детей, беременны или старше 55 лет, а максимальная санкция по делу не превышает 5 лет либо не предусматривает лишение свободы. Амнистия не распространяется на преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.
«Оставляя женщин, не совершавших тяжелых преступлений, и дальше отбывать срок в отрыве от самого дорого, что у них есть, их детей, мы едва ли поможем им встать на путь исправления. И вероятно, лишь усугубим то, что когда-то толкнуло этих матерей перейти черту. Данным женщинам нужны поддержка государства и шанс на новую жизнь, ЛДПР будет добиваться для них амнистии», — добавил Слуцкий.
День матери в России празднуется в последнее воскресенье ноября. Установлен указом президента РФ Бориса Ельцина от 30 января 1998 года «в целях повышения социальной значимости материнства». В 2025 году праздник приходится на 30 ноября.