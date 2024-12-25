ЛДПР предлагают ограничить срок регистрации мигрантов в отелях

Группа депутатов и сенаторов внесла на рассмотрение законопроект, согласно которому срок постановки на учет мигрантов, осуществляющих трудовую деятельность, будет сокращен до одного месяца за календарный год. В пояснительной записке уточняется, что это касается иностранных граждан, временно пребывающих в России и проживающих в гостиницах или хостелах, передают РИА Новости.
В настоящее время мигранты могут находиться на учете до года без каких-либо туристических интересов. Новый законопроект направлен на упрощение контроля за иностранными гражданами и оптимизацию их пребывания в стране.
Ранее сообщалось, что тестирование детей мигрантов на знание русского языка для приема в школы начнется по всей стране с 1 апреля 2025 года.