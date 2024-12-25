ЛДПР предлагают ограничить срок регистрации мигрантов в отелях

Группа депутатов и сенаторов внесла на рассмотрение законопроект, согласно которому срок постановки на учет мигрантов, осуществляющих трудовую деятельность, будет сокращен до одного месяца за календарный год. В пояснительной записке уточняется, что это касается иностранных граждан, временно пребывающих в России и проживающих в гостиницах или хостелах, передают РИА Новости.