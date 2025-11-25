Лавров заявил о провале Европы «по всем статьям» в урегулировании на Украине

До этого политолог Владимир Шаповалов выразил мнение, что США попытаются исключить лидеров Европы из переговорного процесса по урегулированию на Украине. Шаповалов считает, что трехстороннего формата с участием РФ, США и Европы не было и, скорее всего, не будет, поскольку «Россия не желает участия Европы в разрешении конфликта». Политолог добавил, что если Соединенным Штатам удастся убрать Европу из переговоров по Украине, то это станет серьезным военно-политическим и дипломатическим поражением для ЕС.