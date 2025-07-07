Лавров: РФ надеется, что Киев ответственно проработает переданный список детей

«Шестнадцатого мая и второго июня состоялись два переговорных раунда. Сроки третьего раунда согласовываются. В рамках переговорного процесса достигнуты договоренности по ряду гуманитарных вопросов, связанных с обменом удерживаемых гражданских лиц и военнопленных, в том числе тяжело раненых и больных, а также молодых солдат возрастом до 25 лет, репатриацией на Украину тел более 6 тысяч погибших военнослужащих для погребения», — отметил министр.