Лавров: РФ надеется, что Киев ответственно проработает переданный список детей

«Аппаратом Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка готовится встречный список для передачи Киеву. Предварительно в нем 10 детей, находящихся на Украине, и 8 несовершеннолетних в странах Европы. Рассчитываем, что украинская сторона ответственно подойдет к проработке нашего списка, и дети воссоединятся со своими родными в России», — сказал Лавров в интервью венгерской газете Magyar Nemzet.
Министр напомнил, что Москве был передан список из 339 детей, потерявших контакт со своими родителями или законными представителями.
«Это опровергает ложные пропагандистские утверждения Киева о 19 тысячах детей, якобы “похищенных” Россией. В отношении каждого ребенка, включенного в украинский список, проводятся необходимые проверки. Будет сделано все для воссоединения их с близкими», — подчеркнул Лавров.
Он добавил, что переговоры с украинской стороной без предварительных условий были начаты по инициативе Москвы и при помощи Стамбула.
«Шестнадцатого мая и второго июня состоялись два переговорных раунда. Сроки третьего раунда согласовываются. В рамках переговорного процесса достигнуты договоренности по ряду гуманитарных вопросов, связанных с обменом удерживаемых гражданских лиц и военнопленных, в том числе тяжело раненых и больных, а также молодых солдат возрастом до 25 лет, репатриацией на Украину тел более 6 тысяч погибших военнослужащих для погребения», — отметил министр.