Лавров усомнился во вменяемости европейцев при переговорах по Украине

Лавров задался вопросом, насколько Европа может быть полезна в переговорах по Украине.

Источник: РИА "Новости"

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров усомнился во вменяемости лидеров стран Европейского союза при переговорах по урегулированию конфликта на Украине. С соответствующим заявлением дипломат выступил во время посольского «круглого стола».

Дипломат подчеркнул, что Россия готова продолжать работу, направленную на урегулирование конфликта на Украине. В том числе, сотрудничать по данному вопросу с США. Однако в деле есть и другой момент — Европа. Та до сих пор стремится быть частью переговорного процесса, но ее адекватность вызывает вопросы.

«Вменяемость европейцев вызывает сомнения, насколько они могут быть полезны в переговорах по Украине», — сказал Лавров.