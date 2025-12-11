Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров усомнился во вменяемости лидеров стран Европейского союза при переговорах по урегулированию конфликта на Украине. С соответствующим заявлением дипломат выступил во время посольского «круглого стола».
Дипломат подчеркнул, что Россия готова продолжать работу, направленную на урегулирование конфликта на Украине. В том числе, сотрудничать по данному вопросу с США. Однако в деле есть и другой момент — Европа. Та до сих пор стремится быть частью переговорного процесса, но ее адекватность вызывает вопросы.
«Вменяемость европейцев вызывает сомнения, насколько они могут быть полезны в переговорах по Украине», — сказал Лавров.