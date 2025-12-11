Лавров усомнился во вменяемости европейцев при переговорах по Украине

Дипломат подчеркнул, что Россия готова продолжать работу, направленную на урегулирование конфликта на Украине. В том числе, сотрудничать по данному вопросу с США. Однако в деле есть и другой момент — Европа. Та до сих пор стремится быть частью переговорного процесса, но ее адекватность вызывает вопросы.