Лавров удивился отсутствию Лабубу в резиденции Путина в Китае

С 31 августа по 3 сентября российский президент находился в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и в мероприятиях в честь 80-летия победы над японским милитаризмом и окончания Второй мировой войны. Также Путин провел серию двусторонних контактов с лидерами государств, прибывшими в Пекин.