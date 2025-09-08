Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лавров удивился отсутствию Лабубу в резиденции Путина в Китае

Во время визита в Китай министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поинтересовался, почему в резиденции президента РФ Владимира Путина в Пекине не было игрушки Лабубу.

Соответствующее видео опубликовал журналист Павел Зарубин в телеграм-канале.

На кадрах члены российской делегации рассматривают различные фигурки, которыми была украшена резиденция Путина.

«А где Лабубу?» — поинтересовался Лавров. Лабубу — игрушка с зубастой улыбкой, созданная гонконгским дизайнером Касингом Лунгом и ставшей очень популярной в мире.

С 31 августа по 3 сентября российский президент находился в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и в мероприятиях в честь 80-летия победы над японским милитаризмом и окончания Второй мировой войны. Также Путин провел серию двусторонних контактов с лидерами государств, прибывшими в Пекин.