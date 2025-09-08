Лавров удивился отсутствию Лабубу в резиденции Путина в Китае

Соответствующее видео опубликовал журналист Павел Зарубин в телеграм-канале.
На кадрах члены российской делегации рассматривают различные фигурки, которыми была украшена резиденция Путина.
«А где Лабубу?» — поинтересовался Лавров. Лабубу — игрушка с зубастой улыбкой, созданная гонконгским дизайнером Касингом Лунгом и ставшей очень популярной в мире.
С 31 августа по 3 сентября российский президент находился в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и в мероприятиях в честь 80-летия победы над японским милитаризмом и окончания Второй мировой войны. Также Путин провел серию двусторонних контактов с лидерами государств, прибывшими в Пекин.