Лавров пообещал, что «Интервидение» пройдет без извращений

«Убежден, что это будет еще одна площадка для взаимодействия деятелей искусства из многих стран мира. В своем роде уникальное музыкальное экспо. Будем рады видеть ваши страны среди участников. Гарантирую, что там не будет извращений и издевательств над природой человека, как мы это наблюдали в ходе Олимпийских игр в Париже», — сказал Лавров в ходе встречи с главами аккредитованных в Москве дипмиссий на посольском «круглом столе». Его выступление размещено на сайте российского внешнеполитического ведомства.