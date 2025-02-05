Лавров пообещал, что «Интервидение» пройдет без извращений

В понедельник президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса «Интервидение» в 2025 году.
«Убежден, что это будет еще одна площадка для взаимодействия деятелей искусства из многих стран мира. В своем роде уникальное музыкальное экспо. Будем рады видеть ваши страны среди участников. Гарантирую, что там не будет извращений и издевательств над природой человека, как мы это наблюдали в ходе Олимпийских игр в Париже», — сказал Лавров в ходе встречи с главами аккредитованных в Москве дипмиссий на посольском «круглом столе». Его выступление размещено на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Как отметил министр, уже более 20 стран заявили о своем участии в конкурсе. «Интервидение», по его мнению, предоставит возможность государствам-участникам без всякой цензуры показать свои лучшие музыкальные традиции.