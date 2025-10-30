Лавров направил генсеку ООН запрос по расследованию событий в Буче

В апреле 2022 года в западных СМИ появились публикации, в которых сообщалось об усеянных телами убитых граждан улицах украинской Бучи (пригород Киева. — «Ъ»). Материалы сопровождались фотоснимками с изображениями убитых. В России это назвали провокацией. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин вскоре сообщил о возбуждении уголовного дела по ст. 207.3 УК РФ. Генсек ООН Антониу Гутерриш тогда призвал провести расследование случившегося в Буче. Глава МИД РФ Сергей Лавров неоднократно говорил, что направлял генсеку всемирной организации запросы с просьбой раскрыть имена погибших. По словам министра, ответа на них не Россия не получала.