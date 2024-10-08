Лавров на встрече в Кремле рассказал коллеге из Армении про квадроберов

Психолог Антонина Перекрестова в разговоре с РБК Life отметила, что квадробика — это простой и доступный способ избегающего поведения для детей, способ сбежать от реальности. По ее словам, к этой субкультуре присоединяются дети, которым не хватает внимания и поддержки со стороны родителей и педагогов, у которых проблемы в общении с ровесниками и не организовано вовлечение в интеллектуальное и физическое развитие.