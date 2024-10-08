Лавров на встрече в Кремле рассказал коллеге из Армении про квадроберов

«У вас есть квадроберы? В собак наряжаются дети. Это одна из самых главных новостей», — отметил Лавров. Он уточнил, что квадроберы «ходят как животные». Мирзоян подтвердил, что знает о движении квадроберов, и назвал его новым.
Квадробика зародилась в Японии, однако как субкультура она стала популярной в США во многом благодаря социальным сетям и платформе TikTok. Квадроберами чаще всего являются дети и подростки от семи до 14 лет, которые воспринимают происходящее как игру.
В Госдуме ранее начали разрабатывать законопроект, запрещающий заниматься квадробикой. Депутат Яна Лантратова заявила, что это движение пропагандирует деструктивную идеологию. По ее словам, в России уже появились целые сообщества квадроберов, но отвечать за них должны не дети и их родители, а те, кто «навязывает информацию», вызывающую интерес к квадробике.
Психолог Антонина Перекрестова в разговоре с РБК Life отметила, что квадробика — это простой и доступный способ избегающего поведения для детей, способ сбежать от реальности. По ее словам, к этой субкультуре присоединяются дети, которым не хватает внимания и поддержки со стороны родителей и педагогов, у которых проблемы в общении с ровесниками и не организовано вовлечение в интеллектуальное и физическое развитие.
Другой депутат Госдумы Сергей Колунов призывал штрафовать и лишать родительских прав тех, чьи дети стали квадроберами. Так он отреагировал на видео, где жительница Омска выгуливала своего сына на поводке. Ребенок бегал на четвереньках, изображая собаку.