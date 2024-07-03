Лавбомбинг: что это и как не попасться на удочку манипуляторов

Лавбомбинг, что буквально состоит из слов «любовь» и «бомба», — это распространенная форма манипуляции, которую часто используют манипуляторы для того, чтобы поймать жертву на крючок и начать ее контролировать.
Сразу после знакомства вас буквально заваливают комплиментами, подарками, знаками внимания и клянутся в любви до гроба. Чаще всего от такого внимания люди теряют голову, а это и нужно манипулятору. В дальнейшем, если вы не посмотрите на ситуацию трезвым взглядом, можно очень сильно пожалеть.
Чтобы не стать жертвой лавбомбинга, нужно знать, как он устроен как работает тактика и что является целью. О сценарии, которого придерживаются лавбомберы, рассказали в журнале Psychologies.
Стадия идеализации
На первом этапе целью манипулятора становится разрушение всех преград, чтобы у вас не было никаких сомнений и подозрений о том, что лавбомбер на самом деле хороший и не сделает вам ничего плохого. Он пытается завоевать доверие и расположение. Для этого в ход идут:
- Широкие жесты. Например, сразу после знакомства вас могут пригласить полететь на курорт или осыпать дорогими подарками.
- Поспешное построение планов на будущее. Вы только познакомились, а лавбомбер уже обсуждает совместные путешествие, встречу с близкими, делает предложение через неделю после первого свидания.
- Грубая лесть. «Ты самая потрясающая из всех людей, которых я встречал в жизни», «ты само совершенство, никто с тобой не сравнится», «я еще никогда ни к кому не чувствовал того, что чувствую к тебе», «мы предназначены друг другу самой судьбой» и так далее, и тому подобное.
- Жажда все время быть с вами на связи. Цель лавбомбера — не оставлять вас наедине с собой и отгородить от окружающих. Он всегда звонит и пишет, жалуется, что без вас ему плохо и одиноко, предлагает как можно скорее встретиться.
Такая тактика может вскружить вам голову, вы эмоционально привязываетесь к манипулятору. При этом никто из ваших близких не может объяснить, что не так в сложившейся ситуации.
Стадия обесценивания
Когда лавбомбер понимает, что вы эмоционально к нему привязались, его истинная личность начинает проявляться.
- Критика и оскорбления. Манипулятор пытается снизить вашу самооценку, начинает цепляться к вам по пустякам, критикует ваши слова и поступки. И вот вы обнаруживаете, что как бы вы не старались, в его глазах этого всегда будет недостаточно.
- Постоянно меняющееся поведение. В одну минуту манипулятор признается в любви, а в другую игнорирует, ведет себя странно и враждебно. Сейчас это можно назвать одним термином — «эмоциональные качели».
- Манипуляции. В любой ситуации всегда будете виноваты только вы. В ход идут: эмоциональное насилие, игнорирование, игры на чувстве вины. Тут вы уже сомневаетесь в себе и своей адекватности, ваша самооценка упала, вы стали податливы и уступчивы.
Стадия сброса
На этой стадии лавбомбер уже наигрался и хочет избавиться от вас. На этом этапе манипулятор либо резко прекращает общение и пропадает со всех радаров, либо сокращает контакт с вами.
- Отчуждение. Его не волнуют ваши эмоции и то, как его поведение сказывается на вас.
- Безответственность. Как всегда во всем виноваты вы.
- Переключение на следующую жертву. Вы больше ему не интересны. Он разрывает с вами любые связи и не испытывает за это угрызений совести.
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Анна Морозова