На первом этапе целью манипулятора становится разрушение всех преград, чтобы у вас не было никаких сомнений и подозрений о том, что лавбомбер на самом деле хороший и не сделает вам ничего плохого. Он пытается завоевать доверие и расположение. Для этого в ход идут: