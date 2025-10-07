Популярные темы
Латвия вводит платный проезд через границу для россиян и белорусов

Новые правила въезда в Латвию начнут действовать для россиян и белорусов с середины октября.

Андрей Монид
Автор ВФокусе Mail
Источник: Reuters

С 15 октября власти Латвии усложняют правила въезда в страну. Новые ограничения будут касаться граждан России и Беларуси. Теперь для пересечения границы необходимо будет встать в электронную очередь на официальном сайте.

К тому же въезд в страну теперь будет платным. За пересечение границы придется заплатить — 9,3 евро за одну машину (900 рублей). Это откроет интервал длиною в час для проезда на территорию страны. Опять же коснется это лишь граждан России и Беларуси. До 15 октября проехать в Латвию можно по старым правилам.