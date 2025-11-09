Латвия объявила себя дроновой сверхдержавой

Незадолго до этого генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Евросоюз и Североатлантический альянс очень эффективно взаимодействуют в области производства БПЛА. Он отметил, что Альянс «хорош в сложных вопросах» вроде выработки стандартов и военной стороны.