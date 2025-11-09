Популярные темы
Латвия объявила себя дроновой сверхдержавой

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс объявил страну дроновой сверхдержавой после открытия учебного центра «Дома дронов». Об этом он написал на своей странице в Facebook*.

«Латвия доказывает: мы — сверхдержава дронов», — написал он.

На территории Центра будут проводить тренировки операторов и испытания новых моделей беспилотников.

Незадолго до этого генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Евросоюз и Североатлантический альянс очень эффективно взаимодействуют в области производства БПЛА. Он отметил, что Альянс «хорош в сложных вопросах» вроде выработки стандартов и военной стороны.

10 сентября Европейская комиссия сообщила о намерении создать «стену дронов» вдоль восточной границы ЕС после предполагаемого нарушения воздушного пространства Польши, произошедшего в ночь на 10 сентября.

Проект «Стена дронов» — это общая инициатива Германии, Польши, Финляндии и стран Прибалтики, направленная на развертывание вдоль всей границы с Россией, в том числе на территории Украины, многоплановой системы из средств слежения и автоматизированных систем защиты от БПЛА.

*Часть компании Meta, признанной в России террористической организацией.