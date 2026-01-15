Латиноамериканист Пятаков: почему США не смогут расколоть Кубу, как Венесуэлу

— Мексика и не может вести себя абсолютно независимо от США. Она находится под двойным прессингом — и с севера, и с юга, через Центральную Америку, будучи основным каналом миграции. Это один из главных вопросов напряженности в двусторонних отношениях. Лопес Обрадор, конечно, выстраивал политику компромиссов и балансирования. Он, например, пошел на реформирование торгового соглашения USMCA (обновленное НАФТА), что в большей степени ущемило интересы самой Мексики. Там, в отличие от других левых стран региона, произошел очень мягкий и плавный транзит власти. Обрадор не мог выдвигать свою кандидатуру на новый срок по Конституции. И пока нет никаких признаков, что его политический курс будет свернут новой администрацией.