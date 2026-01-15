Популярные темы
Латиноамериканист Пятаков: почему США не смогут расколоть Кубу, как Венесуэлу

Пока администрация Дональда Трампа обсуждает планы по «демократизации» Кубы, эксперты исключают силовой вариант. «Венесуэльский сценарий», которому предшествовал внутренний раскол элит, на Острове свободы не просто маловероятен — он невозможен. Почему Вашингтон не решится на прямое вторжение и какой метод давления на Гавану станет основным, в интервью ВФокусе Mail рассказал ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки РАН, кандидат политических наук Андрей Пятаков.

Авторы и эксперты
Аркадий Иванов
Автор ВФокусе Mail
Дарья Баева
Вфокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

— После распада СССР экономическая жизнь Кубы во многом зависела от внешней помощи. Кто стал ее главным донором и в чем заключается эта поддержка сегодня?

— Безусловно, это Китай. После разрыва отношений он фактически заместил для Кубы роль Советского Союза. То, что остров выжил в «особый период» 90-х годов, — это на 80% заслуга Китая. Сегодня поддержка остается всеобъемлющей: это и активные инвестиции в экономику, и важные инфраструктурные проекты, например модернизация торгового порта Мариэль, и, конечно, поставки продовольствия. Китайские инвестиции в Кубу и Латинскую Америку в целом идут по всем направлениям, но приоритет отдан инфраструктуре.

— С учетом нынешней напряженности в Латинской Америке после похищения президента Венесуэлы Николаса Мадуро, как, на ваш взгляд, будет действовать администрация США в отношении Кубы?

— У меня такое ощущение, что Соединенные Штаты вряд ли станут создавать сразу два очага напряженности в регионе. У них уже есть Венесуэла, хотя ситуация там и не перешла в острую эскалационную фазу. Скорее всего, Вашингтон будет действовать с осторожностью, предпочитая максимально давить на Венесуэлу, чтобы тем самым косвенно ослабить и Кубу.

— И как на это может ответить Китай?

— Что касается Китая, то он всегда ведет себя очень осмотрительно. Его главный инструмент — мирные экономические инвестиции, а не военно-техническое сотрудничество. Поэтому я полагаю, что основная линия, по которой Пекин будет поддерживать Гавану в этой ситуации, — это дипломатическая защита. А в какой степени он будет готов на какие-то другие более конкретные и прямые формы, пока сложно прогнозировать.

— Венесуэла больше не может быть надежным поставщиком нефти для Кубы. Значит ли это, что Гавана теперь будет зависеть от российских поставок, несмотря на все санкционные риски?

— Нет, ситуация уже изменилась. По итогам 2025 года на первое место по поставкам нефти на Кубу вышла Мексика. Мексиканская государственная корпорация PEMEX уже фактически заместила собой Венесуэлу. Более того, у Мексики были планы помогать в развитии нефтяной индустрии самой Венесуэлы, но, видимо, это сотрудничество теперь заморозится. А вот кубинское направление для Мехико остается в силе.

— Но США наверняка будут давить на Мексику, чтобы перекрыть и этот канал. Насколько серьезны намерения нынешнего мексиканского руководства продолжать поставки, несмотря на давление Вашингтона?

— Да, давление со стороны США, безусловно, будет максимальным. Но, по последней информации, Мексика не собирается прекращать поставки. Для президента Клаудии Шейнбаум это вопрос суверенитета и международного имиджа. Поддержка Кубы — это одно из внешнеполитических направлений, которое позволяет ей как левому политику демонстрировать независимый и суверенный курс. Хотя в ближайшее время давление будет колоссальным, последние заявления указывают, что пока, во всяком случае, она не намерена отступать.

— Но если говорить о ее предшественнике, Лопесе Обрадоре, у него ведь были очень плотные связи с США, он на многое соглашался, шел на компромиссы. На его фоне Шейнбаум не выглядит такой уж оппозиционной фигурой, она, скорее, наследует ситуацию. Так ли это?

— Мексика и не может вести себя абсолютно независимо от США. Она находится под двойным прессингом — и с севера, и с юга, через Центральную Америку, будучи основным каналом миграции. Это один из главных вопросов напряженности в двусторонних отношениях. Лопес Обрадор, конечно, выстраивал политику компромиссов и балансирования. Он, например, пошел на реформирование торгового соглашения USMCA (обновленное НАФТА), что в большей степени ущемило интересы самой Мексики. Там, в отличие от других левых стран региона, произошел очень мягкий и плавный транзит власти. Обрадор не мог выдвигать свою кандидатуру на новый срок по Конституции. И пока нет никаких признаков, что его политический курс будет свернут новой администрацией.

— Некоторые эксперты считают, что похищение Мадуро не состоялось бы, если бы часть генералов не «сдала» его. Возможен ли подобный внутренний раскол элит на Кубе? Можно ли раскачать кубинское руководство?

— Нет, я думаю, что на Кубе это принципиально невозможно. Революционный исторический процесс там гораздо более длительный и имеет более прочные традиции, чем в Венесуэле. Кубинская элита, включая военную, в гораздо меньшей степени подвержена разложению и потребительским настроениям, которые проникли на верхние этажи власти в Каракасе. На Кубе все строже, аскетичнее, а потенциал сплоченности — неизмеримо выше. Это не просто маловероятно, это невероятно.

— Каков военный потенциал Кубы сегодня?

— Куба — мировой лидер по соотношению числа резервистов к населению. При населении в 11 млн человек под ружье при необходимости могут встать около 2 миллионов, то есть почти половина жителей страны. Власти имеют все рычаги для оперативной мобилизации.

— Значит, в случае вторжения США ждет кровавая операция. Пойдут ли они на это?

— Я считаю, что «венесуэльский сценарий» на Кубе невозможен. Прямое крупномасштабное вторжение создаст для США открытый, долгий и крайне сложный очаг напряженности, к которому они не готовы. Провести «хирургическую» операцию они могут попытаться, но на полномасштабную войну вряд ли пойдут. Поэтому их основной метод будет заключаться в усилении экономического истощения — давлении на партнеров Кубы, чтобы изолировать и постепенно обескровить страну.

