Ласковый май. Эксперт рассказала, где недорого провести майские каникулы

Россияне стали чаще заранее бронировать туры в Краснодарский край на майские праздники. При этом на 10% увеличился спрос на элитные отели. Но край традиционно предлагает множество вариантов для отдыха, которые бюджетнее турецкого и египетского направлений. Сколько будет стоить такое путешествие и куда лучше отправиться, aif.ru рассказала эксперт по туризму, преподаватель Российской международной академии туризма (РМАТ) Оксана Алпатова.
Сочи
Сочи — этот курорт считается одним из самых популярных мест для отдыха в России. Здесь можно найти широкий выбор гостиниц, курортных комплексов и частных апартаментов. В мае погода в Сочи обычно уже довольно теплая, средняя температура составляет около 25 градусов. Погода в мае еще может быть слегка переменчивой, но зато не такой жаркой, как в разгар лета, можно точно загорать и наслаждаться морскими прогулками и интересными экскурсиями, ведь природа региона удивительная, рассказывает эксперт по туризму Оксана Алпатова. «Это субтропики с их целебным воздухом. И кстати, Сочи находится в той же климатической полосе, что и французская Ницца. Город развивается очень динамично. Центральная набережная стала намного красивее и ухоженнее, чем во многих европейских городах. Улететь в Сочи на майские праздники на неделю можно за 27 000 рублей с человека в отель 3*, но в самом центре города», — уточняет эксперт.
И в любое время года стоит поехать в Красную Поляну — известный горнолыжный курорт, который также может предложить интересный отдых на майские праздники. Отдых в Красной Поляне разнообразен, добавляет Оксана Алпатова. «Это и катание на лошадях, и на горных велосипедах, также можно прогуляться по живописным пешим маршрутам, посетить термальные источники и водопады, насладиться красивыми видами Кавказских гор. Самым экстремальным можно забраться на самую высокую смотровую точку и вернуться вниз на зиплайне или покататься на самых высоких в России горных качелях над горной бездной. Или посетить питомник Хаски или горных лам, искупаться в теплых бассейнах или посетить баню 4 стихии, или нежиться в СПА в отеле, или наслаждаться кулинарным искусством региона в местном ресторане, или развлекаться в местном открытом аквапарке с видом на завораживающую горную панораму. Улететь на неделю на майские в Красную поляну по спецпредложениям можно также от 27 000 ₽ на человека», — рассказывает эксперт.
Анапа
Это известный морской курорт со множеством песчаных пляжей. Здесь можно найти доступное жилье и разнообразные развлечения для всей семьи, курорт предлагает все возможности для отдыха с маленькими детьми. Анапа известна не только своими прекрасными пляжами, но и богатой историей, археологическими находками и уникальной природой. Здесь есть все условия для активного и пассивного отдыха: от водных видов спорта до спокойных прогулок по набережной, рассказывает Алпатова. «Стоимость отдыха — 20−25 тысяч рублей на человека», — уточняет эксперт.
Геленджик
Этот город расположен на черноморском побережье и славится красивыми пейзажами и горным рельефом. Здесь можно найти недорогие гостиницы и отдыхать на песчаных и на галечных пляжах. Город называют Город-Невеста за его красивейшую набережную в белых тонах, описывает Алпатова. «Геленджик привлекает туристов своими живописными видами, чистым морем и комфортной атмосферой. Все условия для активного отдыха здесь также предоставлены: от экскурсий в горы к дольменам и водопадам и к диким пляжам, а также к виноградникам и в знаменитое на весь мир Абрау Дюрсо», — рассказывает эксперт.
Новороссийск
Еще один популярный курорт на черноморском побережье. Здесь есть возможность прогуляться по набережной, насладиться красивыми видами и отдохнуть на пляжах. Новороссийск славится своими уютными пляжами, приятным климатом и богатой историей. Туристы могут насладиться морскими прогулками, посетить местные достопримечательности и попробовать местную кухню. Также стоит посетить Причал-музей «Маршал Жуков», Парк «Судьбы», Музей истории Новороссийска и Феодосийскую крепость, советует Алпатова.
Туапсе
Эта небольшая прибрежная деревня также является привлекательным местом для отдыха. Здесь можно провести время на пляже, а также посетить местные достопримечательности. Туапсе расположен в живописном месте, окруженном горами и морем. Туристы могут наслаждаться природой, посещать парки и сады, а также отдыхать на пляжах и наслаждаться кристально чистым морем, рекомендует Алпатова. «В этом уютном курортном городке находятся также различные местные достопримечательности, которые могут быть интересны для туристов, включая маяк, Ахтанизовскую долину, зоопарк “Белая скала” и Музей моря», — уточняет эксперт.
В Новороссийск, Анапу, Геленджик, Туапсе все еще удобнее добираться через аэропорт Сочи, так как туроператоры предлагают пока турпакеты с перелетом до Сочи (не до Краснодара, куда в новый открытый аэропорт рейсы заявлены, но еще не стоят в расписании на май). И неделя на майские обойдется от 30 000 рублей на человека с завтраками, добавляет Оксана Алпатова.
Дагестан
В этом году очень вырос спрос на отдых в Дагестане. Республика славится красивой природой, горными пейзажами и прекрасными пляжами на Каспийском море. В мае погода в Дагестане уже весьма теплая, средняя температура составляет около 25−28 градусов, но могут быть и дожди. Недельный тур на майские обойдется с перелетом от 35 000 рублей с человека, без экскурсий, все экскурсии можно приобрести дополнительно, уточняет эксперт.
В любом случае перед поездкой на майские праздники рекомендуется заранее забронировать жилье и изучить возможности отдыха в выбранном районе, а также учитывать индивидуальные предпочтения и бюджет. Спрос на поездки на майские праздники в этом году невероятно велик, заключает Оксана Алпатова.
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