Ласковый май. Эксперт рассказала, где недорого провести майские каникулы

Сочи — этот курорт считается одним из самых популярных мест для отдыха в России. Здесь можно найти широкий выбор гостиниц, курортных комплексов и частных апартаментов. В мае погода в Сочи обычно уже довольно теплая, средняя температура составляет около 25 градусов. Погода в мае еще может быть слегка переменчивой, но зато не такой жаркой, как в разгар лета, можно точно загорать и наслаждаться морскими прогулками и интересными экскурсиями, ведь природа региона удивительная, рассказывает эксперт по туризму Оксана Алпатова. «Это субтропики с их целебным воздухом. И кстати, Сочи находится в той же климатической полосе, что и французская Ницца. Город развивается очень динамично. Центральная набережная стала намного красивее и ухоженнее, чем во многих европейских городах. Улететь в Сочи на майские праздники на неделю можно за 27 000 рублей с человека в отель 3*, но в самом центре города», — уточняет эксперт.