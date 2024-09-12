Ларс фон Триер снимет новый фильм. У режиссера болезнь Паркинсона

Кинорежиссер Ларс фон Триер готовится к работе над новым художественным фильмом с рабочим названием After (в переводе с английского — «После»). Об этом пишет датское издание Berlingskе и свидетельствует список грантов на предстоящий запуск картин в производство, приведенный на сайте Датского института кино.
Это будет первая работа режиссера с тех пор, как в 2022 году он объявил, что у него болезнь Паркинсона. Согласно списку на сайте института кино, Триер заявлен одновременно режиссером и сценаристом предстоящей картины, а производством ленты займется Zentropa Entertainment (кинокомпания, основанная в 1992 году режиссером Ларсом фон Триером и продюсером Петером Альбеком Йенсеном). Из обзора грантов Датского института кино следует, что фильм получил поддержку в размере 1,3 млн датских крон (около 17 млн в рублевом эквиваленте) в 2024 году.
В 2022 году фон Триер выпустил продолжение своего сериала «Королевство. Исход», его премьера прошла в Венеции. Третий сезон единственного в своей карьере сериала датский режиссер представил через 28 лет после премьеры первой части. Проект рассказывает о жизни персонала и пациентов больницы, сталкивающихся со странными явлениями — от призраков до хора посудомойщиков.
Последним полнометражным проектом Триера был «Дом, который построил Джек», который вышел 2018 году.
О проблемах со здоровьем у режиссера стало известно в начале августа 2022 года. Информацию о болезни с его согласия обнародовала кинокомпания Zentropa. Летом 2023 года режиссер опубликовал (сейчас уже удаленный) пост в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), в котором написал:
«Мне 67 лет. У меня болезнь Паркинсона, ОКР и в настоящее время контролируемый алкоголизм. Короче говоря, если повезет, у меня еще останется парочка достойных фильмов».
Известность Ларсу фон Триеру принесли фильмы «Эпидемия» (1987) и «Европа» (1991) и телесериал «Королевство» (1994). Режиссер — один из основателей провокационного движения «Догма-95», в рамках которого он снял фильм «Идиоты» (1998), вызвавший скандал из-за использования особенно откровенных сцен. «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля Ларс фон Триер получил за фильм 2000 года «Танцующая в темноте» и Гран-при — за картину «Рассекая волны» в 1996-м.