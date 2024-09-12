Ларс фон Триер снимет новый фильм. У режиссера болезнь Паркинсона

Это будет первая работа режиссера с тех пор, как в 2022 году он объявил, что у него болезнь Паркинсона. Согласно списку на сайте института кино, Триер заявлен одновременно режиссером и сценаристом предстоящей картины, а производством ленты займется Zentropa Entertainment (кинокомпания, основанная в 1992 году режиссером Ларсом фон Триером и продюсером Петером Альбеком Йенсеном). Из обзора грантов Датского института кино следует, что фильм получил поддержку в размере 1,3 млн датских крон (около 17 млн в рублевом эквиваленте) в 2024 году.