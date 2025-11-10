Популярные темы
Ларисе Долиной угрожали убийством во время суда с ее квартирой

Ларисе Долиной угрожали убийством, требуя, чтобы она забрала заявление из полиции. Подробности рассказала адвокат певицы, Ксения Апарина.

Анастасия Якушина
Автор ВФокусе Mail
Источник: Starface.ru

«В отношении лиц, угрожавших Ларисе Долиной и ее представителю, возбуждено уголовное дело», — сообщает URA.ru со ссылкой на ТАСС.

Во время заседания в Балашихинском городском суде Московской области адвокат рассказала, что неизвестные требовали прекратить судебный процесс и угрожали как ей, так и самой артистке. Слова юриста приводит РИА «Новости»

«В адрес меня и моей доверительницы поступали угрозы убийством, если дело не будет прекращено. Возбуждены уголовные дела, сейчас они приостановлены», — пояснила адвокат.

По данным Telegram-канала SHOT, угрозы поступали ещё в сентябре 2024 года. Неизвестные обещали убить певицу или взорвать её автомобиль, если она не заберёт заявление из полиции о мошенничестве с квартирой. Известно, что суд признал Долину и ее адвоката потерпевшими по отдельному уголовному делу об угрозах.

Также сообщается, что певица была вынуждена обратиться за «предоставлением государственной защиты», а злоумышленников пока не удалось установить.

Лариса Долина пострадала от действий мошенников в августе 2024 года. Её убедили продать элитную квартиру в Хамовниках и отправить деньги на безопасный счет. После сделки было возбуждено уголовное дело. Суд встал на сторону певицы и вернул ей квартиру.

Также выяснилось, что певица была уверена, что сделка с ее недвижимостью носит фиктивный характер и была уверена, что «сотрудничает с правоохранительными органами».

Судебный процесс проходит в закрытом режиме. Известно, что на скамье подсудимых четверо — Анжела Цырульникова, Артур Каменецкий, Дмитрий Леонтьев и Андрей Основа. На карту последнего певица переводила деньги. Он утверждает, что не получал средств и оформил карту по просьбе знакомого.

Ранее стало известно о судебном разбирательстве между пенсионеркой и бойцом СВО. Пожилая женщина спустя полгода после продажи квартиры решила вернуть ее обратно, заявив, что действовала под влиянием мошенников.