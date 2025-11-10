Ларисе Долиной угрожали убийством во время суда с ее квартирой

По данным Telegram-канала SHOT, угрозы поступали ещё в сентябре 2024 года. Неизвестные обещали убить певицу или взорвать её автомобиль, если она не заберёт заявление из полиции о мошенничестве с квартирой. Известно, что суд признал Долину и ее адвоката потерпевшими по отдельному уголовному делу об угрозах.