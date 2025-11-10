Ларисе Долиной угрожали убийством во время суда с ее квартирой

«В отношении лиц, угрожавших Ларисе Долиной и ее представителю, возбуждено уголовное дело», — сообщает URA.ru со ссылкой на ТАСС.
Во время заседания в Балашихинском городском суде Московской области адвокат рассказала, что неизвестные требовали прекратить судебный процесс и угрожали как ей, так и самой артистке. Слова юриста приводит РИА «Новости»
«В адрес меня и моей доверительницы поступали угрозы убийством, если дело не будет прекращено. Возбуждены уголовные дела, сейчас они приостановлены», — пояснила адвокат.
По данным Telegram-канала SHOT, угрозы поступали ещё в сентябре 2024 года. Неизвестные обещали убить певицу или взорвать её автомобиль, если она не заберёт заявление из полиции о мошенничестве с квартирой. Известно, что суд признал Долину и ее адвоката потерпевшими по отдельному уголовному делу об угрозах.
Также сообщается, что певица была вынуждена обратиться за «предоставлением государственной защиты», а злоумышленников пока не удалось установить.
Лариса Долина пострадала от действий мошенников в августе 2024 года. Её убедили продать элитную квартиру в Хамовниках и отправить деньги на безопасный счет. После сделки было возбуждено уголовное дело. Суд встал на сторону певицы и вернул ей квартиру.
Также выяснилось, что певица была уверена, что сделка с ее недвижимостью носит фиктивный характер и была уверена, что «сотрудничает с правоохранительными органами».
Судебный процесс проходит в закрытом режиме. Известно, что на скамье подсудимых четверо — Анжела Цырульникова, Артур Каменецкий, Дмитрий Леонтьев и Андрей Основа. На карту последнего певица переводила деньги. Он утверждает, что не получал средств и оформил карту по просьбе знакомого.
