Лариса Удовиченко: «Утверждена на роль Маньки Облигации без проб!»

Но Лариса Удовиченко не только киноактриса. Будучи уже почти 30 лет в профессии, она решила попробовать себя и на театральной сцене. Удовиченко приняла предложение Виталия Соломина сыграть в спектакле «Сирена и Виктория» по пьесе Александра Галина. Это был один из последних спектаклей, который Соломин поставил как режиссер. Актриса объяснила свое решение просто: «Я созрела для того, чтобы попробовать сделать первый шаг на сцене. Театральные актеры, снимаясь в кино, чувствуют себя на съемочной площадке как рыба в воде… и при этом все в один голос говорят: “Нет, театр все же — это гораздо интереснее!” И все время я думала: почему он интереснее, что за магия такая — театр?».