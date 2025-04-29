Лариса Удовиченко: «Утверждена на роль Маньки Облигации без проб!»

Ее колоритная Манька-Облигация, предприимчивая Адель, проницательная Даша Васильева навсегда останутся в зрительских сердцах.
Родилась народная артистка 29 апреля 1955 года в Вене. Ее отец — Иван Никонович — был военным врачом, а мать — Муза Алексеевна — окончила Ленинградский институт театра, музыки и кино и мечтала стать актрисой. Так что артистические способности Лариса Ивановна унаследовала от матери.
Из-за особенностей профессии Ивана Никоновича семья часто переезжала. И только после завершения им службы смогла окончательно осесть в Одессе. Юная Лариса Удовиченко хорошо училась, всерьез увлекалась гимнастикой и театром. Еще будучи школьницей, она поступила в народную студию киноактера при знаменитой Одесской киностудии. Там ее заметил режиссер Александр Павловский и пригласил попробовать свои силы в короткометражном фильме «Счастливый Кукушкин» (1971). Начинающая актриса исполнила роль школьницы Людмилочки. Это был дебют Ларисы Удовиченко в кино. Позже актриса снялась еще в двух фильмах Павловского — «И черт с нами», «Ребенок к ноябрю».
В 1972 она сыграла эпизодическую роль в фильме «Юлька» (1972) режиссера Константина Жука и после этого отправилась в Москву покорять столичные театральные училища. В итоге, поступила во Всесоюзный государственный институт кинематографии (сегодня — ВГИК им. С. А. Герасимова) на курс к народным артистам СССР Сергею Герасимову и Тамаре Макаровой и успешно закончила вуз в 1976 году.
Первой взрослой ролью Ларисы Удовиченко стала роль эгоистичной девушки Гали Васильевой из интеллигентной семьи в фильме Сергея Герасимова «Дочки-матери» (1974). Режиссер пригласил Удовиченко и в следующую свою картину, предложил ей сыграть Аманду Бине в пятисерийной экранизации романа Стендаля «Красное и черное».
Но настоящий зрительский успех и всесоюзная слава ждали Ларису Ивановну через три года после окончания ВГИКа. В 1979 году она появилась на советских экранах в небольшой, но запоминающейся роли Маньки-Облигации в культовом фильме Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя». Изначально Говорухин предлагал ей сыграть Вареньку Синичкину, но эта героиня показалась Ларисе Удовиченко слишком «правильной, скучноватой». В образе же дамы из криминального мира режиссер ее не видел. Но после многочисленных проб других актрис Говорухин отправил Удовиченко телеграмму: «Утверждена на роль Маньки-Облигации без проб!». Это был творческий эксперимент, и он удался на славу. Роль Удовиченко сыграла легко, на одном дыхании.
После премьеры телесериала «Место встречи изменить нельзя» Лариса Ивановна стала одной из самых востребованных актрис. Ежегодно она принимала участие в нескольких кинопроектах. Среди наиболее известных ее киноработ: Адель в музыкальной комедии «Летучая мышь», Тамара в фильме «Женатый холостяк», миссис Бэнкс в фильме-мюзикле «Мэри Поппинс, до свидания!», Валя в мелодраме «Зимняя вишня», Люся Виноградова в комедии «Самая обаятельная и привлекательная», Татьяна в фильме «Любить по-русски», заглавная роль в сериале «Даша Васильева. Любительница частного сыска» по произведениям Дарьи Донцовой.
В 2019 году Удовиченко сыграла роль Нины Медниковой в телесериале «Мосгаз. Новое дело майора Черкасова». В общей сложности за всю свою кинокарьеру Лариса Удовиченко успела сняться более чем в 120 фильмах и сериалах.
Но Лариса Удовиченко не только киноактриса. Будучи уже почти 30 лет в профессии, она решила попробовать себя и на театральной сцене. Удовиченко приняла предложение Виталия Соломина сыграть в спектакле «Сирена и Виктория» по пьесе Александра Галина. Это был один из последних спектаклей, который Соломин поставил как режиссер. Актриса объяснила свое решение просто: «Я созрела для того, чтобы попробовать сделать первый шаг на сцене. Театральные актеры, снимаясь в кино, чувствуют себя на съемочной площадке как рыба в воде… и при этом все в один голос говорят: “Нет, театр все же — это гораздо интереснее!” И все время я думала: почему он интереснее, что за магия такая — театр?».
Ее театральный дебют оказался успешным. До 1993 года Лариса Ивановна служила в Театре-студии киноактера (сегодня это Мастерская «12» Никиты Михалкова). С конца 1990-х играла в антрепризных постановках, среди которых были «12 стульев» по мотивам романа Ильфа и Петрова, «Женитесь на мне» по пьесе Надежды Птушкиной, «Идея фикс» по произведению Миро Гаврана.
Лариса Ивановна Удовиченко не скрывает секрет своего творческого долголетия — он в ее яркой эмоциональности, природной экспрессии и очевидном комедийном таланте. «Судьба ведь происходит из характера, — признается актриса — а я всегда жила, да, впрочем, и сейчас живу сердцем и эмоциями. Иначе не умею».
В 1995 году Лариса Удовиченко получила приз за лучшую женскую роль второго плана на кинофестивале «Созвездие» за роли в фильмах «Дикая любовь» и «Любить по-русски». В 1996-м ее номинировали на премию «Ника» в категории «Лучший актер второго плана» за роль в фильме «Какая чудная игра». В 1998 году Удовиченко была удостоена звания народной артистки РФ. Также актриса является членом Союза кинематографистов РФ, Российской академии кинематографических искусств и академиком Российской национальной кинематографической премии «Ника». При этом она продолжает сниматься в кино и играть в спектаклях.