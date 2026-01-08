Лариса Долина завершила масштабный переезд из квартиры в Хамовниках

Согласно информации телеграм-канала, сторона Лурье назначила передачу ключей на 9 января и пригласила на неё артистку и её представителей. Однако адвокат новой владелицы квартиры сообщил, что пока неясно, состоится ли эта встреча. Защитница Лурье утверждает, что Долина находится за пределами России. Свои вещи новая хозяйка в квартиру ещё не завезла.
В последние три дня возле дома Лурье царит тишина. Грузовых машин и рабочих, выносивших вещи певицы, больше не наблюдается. В последний раз их видели 5 января, когда имущество Долиной вывозили сразу на трёх грузовиках.
Напомним, конфликт вокруг этой квартиры начался в 2024 году после того, как Долина продала её под влиянием телефонных мошенников. Исход спора определил в декабре прошлого года Верховный суд РФ, постановивший, что певица проживает в квартире незаконно и должна освободить её. Согласно последней информации, стороны согласовали новую дату передачи жилья — 9 января. Ранее команда певицы утверждала, что выселение произойдёт до 5 января, но артистка добилась отсрочки.