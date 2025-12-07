Лариса Долина впервые вышла на сцену после скандального интервью

В ноябре суд оставил квартиру Ларисы Долиной, которую та продала под влиянием мошенников, в собственности артистки. При этом покупательнице Полине Лурье деньги не были возвращены, а ее иск оказался отклонен. Пользователи сети раскритиковали решение суда, а также начали отменять артистку, делать с ней мемы и называть «Гринчем, похитительницей новоселья».