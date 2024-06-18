Ларионов день. Что можно и что нельзя делать 19 июня 2024 года

Его считают наследник старцев дореволюционной Оптиной пустыни. Рафаил молодым солдатом, вернувшимся с фронта Первой мировой, принял монашеский постриг в этой обители. В 1930 году у стен уже закрытой Оптиной пустыни произошли крестьянские волнения. Вскоре по этому делу были арестованы несколько бывших насельников монастыря. В том числе и молодой архидиакон Рафаил. Отца Рафаила освободили только в 1943 году. Вскоре он был рукоположен в священнический сан и назначен настоятелем Благовещенской церкви города Козельска. Но в 1949-м он был вновь арестован по доносу. Уже в лагере отец Рафаил получил покаянное письмо от его автора. На которое ответил самыми тёплыми словами. Освобождён Рафаил был глубоко больным человеком в 1955 году. После чего вплоть до смерти, которая настигла его через два года, совершал богослужения. Его мощи обретены и пребывают в Преображенском храме Оптиной пустыни, к ним прибегают с молитвами и просьбами многие паломники.