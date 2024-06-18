Ларионов день. Что можно и что нельзя делать 19 июня 2024 года

19 июня 2024 года в Церкви вспоминают священника Оптиной пустыни отца Рафаила (Шейченко), около чьих мощей до сих пор свершаются, как верят люди, разные чудеса. Также в этот день молятся Илариону Далматскому. В народе этот день получил название Лариона Пропольника.
Кто такой преподобноисповедник Рафаил (Шейченко)
Его считают наследник старцев дореволюционной Оптиной пустыни. Рафаил молодым солдатом, вернувшимся с фронта Первой мировой, принял монашеский постриг в этой обители. В 1930 году у стен уже закрытой Оптиной пустыни произошли крестьянские волнения. Вскоре по этому делу были арестованы несколько бывших насельников монастыря. В том числе и молодой архидиакон Рафаил. Отца Рафаила освободили только в 1943 году. Вскоре он был рукоположен в священнический сан и назначен настоятелем Благовещенской церкви города Козельска. Но в 1949-м он был вновь арестован по доносу. Уже в лагере отец Рафаил получил покаянное письмо от его автора. На которое ответил самыми тёплыми словами. Освобождён Рафаил был глубоко больным человеком в 1955 году. После чего вплоть до смерти, которая настигла его через два года, совершал богослужения. Его мощи обретены и пребывают в Преображенском храме Оптиной пустыни, к ним прибегают с молитвами и просьбами многие паломники.
Кто такой Иларион Далматский?
Иларион родился в VIII веке в благочестивой семье. В 12 лет он постригся в монахи, а затем перешел в Далматскую обитель, где принял схиму и стал учеником игумена обители преподобного Григория Декаполита. После смерти учителя, Иларион взял на себя управление монастырем. В 813 году, во время правления иконоборца Льва Армянина, он обвинил в ереси самого императора. За это его заключили в темницу, пытали и морили голодом. Как гласит придание, преподобный Иларион узрел ангелов, которые возносили на небеса душу скончавшегося святого Федора Студита.
Что можно делать 19 июня 2024 года?
Пора начинать прополку огородов от сорняков.
В этот день обязательно нужно полить огород.
Нужно обихаживать свой огород, но не следует делать это совместно с супругом.
Что нельзя делать 19 июня 2024 года?
Нельзя работать в огороде вместе с супругом.
Нельзя отправляться в дальние путешествия.
Нельзя менять работу.
Нельзя заключать сделки.
Нельзя жаловаться.
Нельзя ссориться с родными и близкими.