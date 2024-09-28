«Лана Дель Рей вышла замуж за урода»: почему красивые женщины выбирают некрасивых мужчин

Мужчина уже был женат, у него есть трое детей. Для Дель Рей же это первый брак. Источник Daily Mail рассказывал, что поначалу друзья певицы беспокоились из-за ее выбора: боялись, что Дюфрен может ее использовать. Но потом они поняли, что у него и без помощи избранницы прибыльный бизнес. Кроме того, Дюфрен хорошо относится к артистке и «дает ей то, что она ищет в мужчине».