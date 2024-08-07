Лакомство из детства: польза и вред кислородного коктейля

Когда кислород в виде пены попадает в пищеварительный тракт, он быстро всасывается в кровь и в лимфу, а затем разносится по всему организму. Таким образом он обеззараживается, клеточный метаболизм усиливается, улучшается кровообращение, а рефлекторные процессы нормализуются.