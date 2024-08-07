Лакомство из детства: польза и вред кислородного коктейля

Кислородный коктейль — это напиток, насыщенный кислородом. Именно из-за этого на дне стакана можно видеть немного жидкости, а сверху — пышную пену. В состав входят три основных компонента:
- Кислород.
- Вкусовой жидкий наполнитель в виде сока (яблочный, вишневый, виноградный), воды, молока, морса или сиропа, а также настоев целебных трав и растений (боярышника, пустырника, шиповника или бессмертника).
- Пищевой пенообразователь для создания пенной структуры. В настоящее время используются абсолютно безопасные для здоровья специальные пенообразующие белковые составляющие.
Как работает кислородный коктейль
Когда кислород в виде пены попадает в пищеварительный тракт, он быстро всасывается в кровь и в лимфу, а затем разносится по всему организму. Таким образом он обеззараживается, клеточный метаболизм усиливается, улучшается кровообращение, а рефлекторные процессы нормализуются.
Кому полезны кислородные коктейли
Кислородный коктейль будет полезен для людей всех возрастов. Так, напиток помогает противостоять вирусам и инфекциям, поддерживает организм в период физических и умственных нагрузок.
Помимо прочего, напиток минимизирует негативное влияние многих экологических факторов и помогает при синдроме хронической усталости.
Также кислородный коктейль будет полезен людям в качестве поддерживающей терапии при легочных, неврологических, сердечно-сосудистых заболеваний, а также заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Напиток обладает полезными свойствами и для людей с ожирением. Кислород способствует активации обменных процессов и лучшему расщеплению жировой ткани.
Противопоказания к употреблению кислородных коктейлей
Несмотря на пользу, кислородный коктейль не стоит пить людям с обострением бронхиальной астмы и язвенного колита, язвенной болезнью желудка, нарушениями сердечного ритма, а также при индивидуальной непереносимостью компонентов напитка.
Перед употреблением кислородного коктейля проконсультируйтесь с врачом, чтобы он исключил наличие противопоказаний.
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Анна Морозова