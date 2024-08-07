Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лакомство из детства: польза и вред кислородного коктейля

Что такое кислородный коктейль, из чего он состоит и чем полезен.

Источник: РИА "Новости"

Кислородный коктейль — это напиток, насыщенный кислородом. Именно из-за этого на дне стакана можно видеть немного жидкости, а сверху — пышную пену. В состав входят три основных компонента:

  • Кислород.
  • Вкусовой жидкий наполнитель в виде сока (яблочный, вишневый, виноградный), воды, молока, морса или сиропа, а также настоев целебных трав и растений (боярышника, пустырника, шиповника или бессмертника).
  • Пищевой пенообразователь для создания пенной структуры. В настоящее время используются абсолютно безопасные для здоровья специальные пенообразующие белковые составляющие.

Как работает кислородный коктейль

Когда кислород в виде пены попадает в пищеварительный тракт, он быстро всасывается в кровь и в лимфу, а затем разносится по всему организму. Таким образом он обеззараживается, клеточный метаболизм усиливается, улучшается кровообращение, а рефлекторные процессы нормализуются.

Кому полезны кислородные коктейли

Кислородный коктейль будет полезен для людей всех возрастов. Так, напиток помогает противостоять вирусам и инфекциям, поддерживает организм в период физических и умственных нагрузок.

Помимо прочего, напиток минимизирует негативное влияние многих экологических факторов и помогает при синдроме хронической усталости.

Также кислородный коктейль будет полезен людям в качестве поддерживающей терапии при легочных, неврологических, сердечно-сосудистых заболеваний, а также заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Напиток обладает полезными свойствами и для людей с ожирением. Кислород способствует активации обменных процессов и лучшему расщеплению жировой ткани.

Противопоказания к употреблению кислородных коктейлей

Несмотря на пользу, кислородный коктейль не стоит пить людям с обострением бронхиальной астмы и язвенного колита, язвенной болезнью желудка, нарушениями сердечного ритма, а также при индивидуальной непереносимостью компонентов напитка.

Перед употреблением кислородного коктейля проконсультируйтесь с врачом, чтобы он исключил наличие противопоказаний.

Ранее были названы полезные свойства смузи.

Анна Морозова