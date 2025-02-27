Лайки и рекомендательные алгоритмы: как настроить собственную ленту

Поэтому, например, если человек не любит насекомых и пишет под каждой фотографией с насекомым, что это ужасная гадость, площадка будет исправно подкидывать ему новые снимки жучков и паучков, ведь они вызывают у него отклик. То же самое, кстати, касается не только темы, но и формата: если вы чаще реагируете на видеоролики, система начнет регулярнее подкидывать в вашу ленту именно видеоконтент, а если охотно участвуете в голосовании, в ленте появится больше опросов.