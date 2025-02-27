Лайки и рекомендательные алгоритмы: как настроить собственную ленту

Первый экран, с которым сталкивается пользователь любой социальной сети — это лента рекомендаций: бесконечное число постов от разных пользователей. На этом экране люди проводят больше всего времени, и он же позволяет составить общее впечатление о том, что сейчас происходит.
Каждый, наверное, сталкивался с такой историей: вы решили поделиться с другом свежим мемом, который захватил интернет, а он о нем даже не слышал, ведь его лента забита фотографиями птиц и статьями по орнитологии. Казалось бы, социальные сети у всех одни — а контент, который мы потребляем, у каждого разный.
Все дело в том, что контента уже давно стало слишком много — и потребить его весь никто не в состоянии. Миллионы пользователей ежеминутно делятся мыслями, выкладывают фотографии, снимают смешные видео — то есть продолжают его увеличивать.
Но если показывать потребителям случайную выборку, толку тоже будет немного: поэтому здесь на помощь как производителям контента, так и его потребителям приходит алгоритмическая лента.
Что такое алгоритмическая лента
Алгоритмическая лента, она же «умная» лента или лента рекомендаций — зачастую главный экран в социальной сети.
Суть технологии заключается в том, что она настраивается под конкретного пользователя и его интересы: социальная сеть учитывает все действия конкретного пользователя соцсети и на их основе подбирает то, что может быть ему интересно.
Простой пример: если вы все время лайкаете и сохраняете рецепты еды, то и в ленте вы все чаще будете видеть новые рецепты еды или другие публикации на кулинарную тему.
Как это работает
Каждый пользователь интернета оставляет в цифровом пространстве «сетевой след»: историю своих действий, скачиваний, публикаций и поисковых запросов. Этот термин можно встретить и в кино про шпионов, но в повседневной жизни чаще всего им пользуются разнообразные корпорации, чтобы предложить людям более актуальные услуги.
У компаний-владельцев социальных сетей задача немного иная: им важно, чтобы пользователь получал наиболее релевантный и интересный контент — и добиться этого помогает именно алгоритм.
«Социальные сети устроены так, чтобы многократно повторять и усиливать наши убеждения: мы лайкаем то, что нам нравится, и соцсеть показывает нам больше статей на эту же тему», — Максим Ильяхов, писатель, редактор, автор «Большой книги о соцсетях».
Антипрививочники точно так же живут в своём информационном пузыре из гомеопатии, народной медицины, эзотерики и теорий заговора. Они просто не окажутся в блоге о доказательной медицине — алгоритмы соцсетей этого не допустят.
Разумеется, алгоритм не исчерпывается простыми логическими связками «лайкаешь котиков — видишь котиков». Механизмы работы каждой ленты рекомендаций регулярно меняются и адаптируются к новым условиям, а smm-специалисты тщательно изучают их и делятся советами, которые могут пригодиться как тем, кто создает контент, так и тем, кто его потребляет.
Из чего состоит лента рекомендаций
Для примера возьмем пост в ВКонтакте. Он собирает определенное число лайков, комментариев и репостов (пересылок) — и любое проявление активности показывает соцсети, что этот контент интересен людям, что стимулирует показывать его еще большему числу пользователей.
Кроме того, задача соцсети — рекламировать и продвигать новых авторов контента, у которых совсем немного подписчиков. Поэтому ВКонтакте соотносит количество реакций на пост с общим числом подписчиков сообщества, в котором вышел пост, и так определяет его успех.
Если у поста 100 лайков, а в сообществе, где он вышел, 200 тысяч подписчиков, это вряд ли можно назвать успехом — а если подписчиков всего 50, значит, материал оказался невероятно интересен всем, кто его увидел.
Вот из каких категорий в основном состоит контент, который пользователь видит в ленте:
- публикации друзей пользователя и сообществ, на которые он подписан;
- то, что напрямую связано с интересами пользователя;
- публикации, которые связаны с интересами пользователя по контексту;
- посты на другие темы, которые получили хороший отклик.
Покажем то же самое на примере — допустим, наш пользователь лайкнул 100 фотографий с котиками. Вот что он, с большой вероятностью, увидит в ленте:
- другие фотографии с котиками;
- фотографии и тексты, посвященные домашним животным;
- просто фотографии, которые набрали большое число реакций от зрителей, поскольку нашему пользователю явно интереснее изображения, чем текст (по мнению ленты);
- посты его друзей и сообществ, на которые он подписан (в первую очередь тоже на тему домашних животных);
- публикации на другие темы с большим числом реакций, которые, по мнению «умной» ленты, тоже смогут заинтересовать пользователя и расширить сферу его интересов.
При этом не так важно, где и когда вышла конкретная публикация, поясняет Мария Эркина, эксперт по VK рекламе: «публикация, которая вышла два дня назад, но которая отвечает интересам пользователя, будет показана в ленте рекомендаций выше более свежей публикации, контент которой для конкретного пользователя система посчитала менее интересным».
Все вышесказанное справедливо и для других социальных сетей — хотя конкретный алгоритм в каждой из них, разумеется, свой.
Как настроить свою ленту
Самый простой совет: лайкать все, что вам нравится и скрывать все, что не нравится. На самом деле, конечно, все немного сложнее. Социальные сети регистрируют любую активность пользователей и не делят ваши эмоции на положительные и отрицательные.
Поэтому, например, если человек не любит насекомых и пишет под каждой фотографией с насекомым, что это ужасная гадость, площадка будет исправно подкидывать ему новые снимки жучков и паучков, ведь они вызывают у него отклик. То же самое, кстати, касается не только темы, но и формата: если вы чаще реагируете на видеоролики, система начнет регулярнее подкидывать в вашу ленту именно видеоконтент, а если охотно участвуете в голосовании, в ленте появится больше опросов.
Интересные выводы можно сделать, если сравнить свою ленту в социальной сети с аналогичной лентой у друга или знакомого, и попробовать вычленить различия.
Итак, общие советы по настройке своей ленты рекомендаций:
- реагировать на контент, который вы хотите видеть в дальнейшем: ставить лайки или сохранять в избранное;
- не забывать скрывать контент, который вам не хочется видеть;
- подписаться на сообщества по интересующим тематикам — и не забывать отписываться от того, что стало неприятным или перестало интересовать;
- не удивляться тому, что время от времени в ленте продолжит появляться нерелевантный контент: алгоритмы непрерывно совершенствуются и учатся, чтобы становиться точнее и лучше;
- помнить, что картина, которую вы видите — не полная, и ее всегда можно изменить, начав реагировать по-другому.
Очевидно, что в ближайшем будущем цифровое пространство будет все активнее подстраиваться под интересы каждого конкретного пользователя, отслеживая все его действия и реакции.
Большинство руководств по работе с умной лентой в интернете адресованы предпринимателям или создателям контента, но для обычного пользователя уметь настраивать свою ленту не менее важно — чтобы не испытывать излишний стресс, получать от соцсетей больше удовольствия или даже наткнуться на что-то полезное, не потратив перед этим полчаса на бесцельное листание ленты.