Лайки и рекомендательные алгоритмы: как настроить собственную ленту

«Социальные сети устроены так, чтобы многократно повторять и усиливать наши убеждения: мы лайкаем то, что нам нравится, и соцсеть показывает нам больше статей на эту же тему. Антипрививочники точно так же живут в своём информационном пузыре из гомеопатии, народной медицины, эзотерики и теорий заговора. Они просто не окажутся в блоге о доказательной медицине — алгоритмы соцсетей этого не допустят», — Максим Ильяхов, писатель, редактор, автор «Большой книги о соцсетях».