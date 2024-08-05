«Лаборатория Касперского» обнаружила слежку за россиянами через Android

Трояну присвоили название LianSpy. По данным организации, он мог начать шпионить с середины 2021 года, но обнаружение было затруднено из-за активного сокрытия следов, поэтому найти его получилось только весной 2024 года. Шпионаж носил не массовый, а точечный характер.