Квитанция за коммуналку: как рассчитывается квартплата

Нравится нам или нет, но мы обязаны ежемесячно оплачивать счета ЖКХ. Причем платим мы как за коммунальные, так и за жилищные услуги.
К жилищным относят:
- управление домом;
- чистоту общего имущества,
в т. ч.придомовой территории;
- работоспособность и сохранность имущества;
- текущий и капремонт.
В коммунальные включены:
- холодная и горячая вода;
- электричество;
- подача тепла;
- водоотведение;
- газоснабжение (для некоторых домов — привозной газ);
- твердое топливо (для печного отопления);
- вывоз мусора.
В счете есть еще графа «Прочее». В нее обычно входят плата за радиоточку, кабельное телевидение, охрану и так далее, а также плата за наём для нанимателей и взнос за капремонт собственников.
Как формируется квартплата
Организации, занимающиеся подачей ресурсов, называются ресурсоснабжающими (РСО).
На стоимость ЖКУ влияет площадь квартиры, количество людей, проживающих в ней, а также установлены или нет счетчики электричества и воды.
Холодная и горячая вода
В квитанции есть две аббревиатуры — ГВС и ХВС, то есть горячее и холодное водоснабжение соответственно. Если счетчики есть, о объем использованной воды умножают на тариф, действующий в регионе.
Если же счетчиков нет, то считается средняя по дому. То есть тариф умножают на норматив потребления, а получившееся число на количество жильцов, прописанных в квартире. Формула применяется как к ГВС, так и к ХВС.
По средней по дому платить невыгодно, поэтому лучше установить счетчики.
Отопление
В случае с отоплением обращают внимание не только на наличие счетчиков в квартире, но и на показания общедомового счетчика учета тепла. Отапливают не только квартиры, но и чердак, подъезд, подсобки, подвал.
Если в квартирах установлены счетчики, жильцы платят за потребленное количество тепла. А с помощью общедомового счетчика определяют расход тепла на общедомовые нужды: показания общего расхода делят между квартирами с учетом их метража и умножают на тариф.
Если в доме отсутствует общедомовой счетчик, применяют нормативы потребления тепла.
Электроэнергия и газ
Электроэнергию, как и водоснабжение, считают по счетчику или региональным нормативам.
Есть одно-, двух- и трехтарифные счетчики. Два последних учитывают потребление электричества днем и ночью. Кстати говоря, ночью электроэнергия стоит дешевле.
Больше всего электричества в доме потребляют холодильник, стиральная машина, электрический чайник и компьютер или ноутбук.
Тарифы на газ устанавливают в зависимости от его предназначения: для готовки, нагрева воды или отопления. Тариф на газ для водонагревательной газовой колонки выше, чем для приготовления пищи.
Водоотведение
Водоотведение в квитанции — это канализация. Ее рассчитывают так: объем потребления горячей и холодной воды умножают на тариф.
Деньги за водоотведение идут на поддержание работоспособности канализационной системы.
Содержание жилья
В квитанции есть графа ОДН — расходы на общедомовые нужды. Иногда ее называют платой за содержание общего имущества (СОИ). Сюда включают расходы на обслуживание всех помещений многоквартирного дома:
- тепло и свет в подъездах;
- полив зеленых насаждений;
- воду (для мытья полов);
- содержание и ремонт лифтов;
- текущий ремонт;
- устранение аварий;
- уборку подъезда и лестничных клеток;
- промыв водой системы отопления перед отопительным сезоном;
- потери воды при протекающей общей трубе и так далее.
Вывоз мусора
Он обозначается в квитанции как ТКО (официально как твердые коммунальные отходы), то все привыкли называть ТБО — твердые бытовые отходы.
Для расчета стоимости вывоза ТКО есть два способа:
- по количеству жильцов: норматив накопления ТКО умножаем на тариф и умножаем на количество проживающих в квартире;
- по площади квартиры: норматив накопления ТКО умножаем на тариф и умножаем на площадь квартиры.
Капитальный ремонт
Все собственники жилья обязаны оплачивать взносы за капремонт. От оплаты освобождены жильцы аварийного дома, который планируют сносить, а также граждане, чьи дома построены на земле, которую собираются изымать для нужд государства или муниципалитета.
На стоимость капремонта влияет год строительства дома.
Ранее эксперт рассказал, в каких случаях нельзя поднимать цену на аренду жилья.