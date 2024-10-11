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Квитанция за коммуналку: как рассчитывается квартплата

Когда приходит квитанция за оплату квартиры, многие впадают в ужас. Огромное количество сокращений и обилие цифр сбивает с толку. Разбираемся, что означают аббревиатуры и как не «потеряться» в квартплате.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Артем Геодакян/ТАСС

Нравится нам или нет, но мы обязаны ежемесячно оплачивать счета ЖКХ. Причем платим мы как за коммунальные, так и за жилищные услуги.

К жилищным относят:

  • управление домом;
  • чистоту общего имущества, в т. ч. придомовой территории;
  • работоспособность и сохранность имущества;
  • текущий и капремонт.

В коммунальные включены:

  • холодная и горячая вода;
  • электричество;
  • подача тепла;
  • водоотведение;
  • газоснабжение (для некоторых домов — привозной газ);
  • твердое топливо (для печного отопления);
  • вывоз мусора.

В счете есть еще графа «Прочее». В нее обычно входят плата за радиоточку, кабельное телевидение, охрану и так далее, а также плата за наём для нанимателей и взнос за капремонт собственников.

Как формируется квартплата

Организации, занимающиеся подачей ресурсов, называются ресурсоснабжающими (РСО).

На стоимость ЖКУ влияет площадь квартиры, количество людей, проживающих в ней, а также установлены или нет счетчики электричества и воды.

Холодная и горячая вода

В квитанции есть две аббревиатуры — ГВС и ХВС, то есть горячее и холодное водоснабжение соответственно. Если счетчики есть, о объем использованной воды умножают на тариф, действующий в регионе.

Если же счетчиков нет, то считается средняя по дому. То есть тариф умножают на норматив потребления, а получившееся число на количество жильцов, прописанных в квартире. Формула применяется как к ГВС, так и к ХВС.

По средней по дому платить невыгодно, поэтому лучше установить счетчики.

Отопление

В случае с отоплением обращают внимание не только на наличие счетчиков в квартире, но и на показания общедомового счетчика учета тепла. Отапливают не только квартиры, но и чердак, подъезд, подсобки, подвал.

Если в квартирах установлены счетчики, жильцы платят за потребленное количество тепла. А с помощью общедомового счетчика определяют расход тепла на общедомовые нужды: показания общего расхода делят между квартирами с учетом их метража и умножают на тариф.

Если в доме отсутствует общедомовой счетчик, применяют нормативы потребления тепла.

Электроэнергия и газ

Электроэнергию, как и водоснабжение, считают по счетчику или региональным нормативам.

Есть одно-, двух- и трехтарифные счетчики. Два последних учитывают потребление электричества днем и ночью. Кстати говоря, ночью электроэнергия стоит дешевле.

Больше всего электричества в доме потребляют холодильник, стиральная машина, электрический чайник и компьютер или ноутбук.

Тарифы на газ устанавливают в зависимости от его предназначения: для готовки, нагрева воды или отопления. Тариф на газ для водонагревательной газовой колонки выше, чем для приготовления пищи.

Водоотведение

Водоотведение в квитанции — это канализация. Ее рассчитывают так: объем потребления горячей и холодной воды умножают на тариф.

Деньги за водоотведение идут на поддержание работоспособности канализационной системы.

Содержание жилья

В квитанции есть графа ОДН — расходы на общедомовые нужды. Иногда ее называют платой за содержание общего имущества (СОИ). Сюда включают расходы на обслуживание всех помещений многоквартирного дома:

  • тепло и свет в подъездах;
  • полив зеленых насаждений;
  • воду (для мытья полов);
  • содержание и ремонт лифтов;
  • текущий ремонт;
  • устранение аварий;
  • уборку подъезда и лестничных клеток;
  • промыв водой системы отопления перед отопительным сезоном;
  • потери воды при протекающей общей трубе и так далее.

Вывоз мусора

Он обозначается в квитанции как ТКО (официально как твердые коммунальные отходы), то все привыкли называть ТБО — твердые бытовые отходы.

Для расчета стоимости вывоза ТКО есть два способа:

  • по количеству жильцов: норматив накопления ТКО умножаем на тариф и умножаем на количество проживающих в квартире;
  • по площади квартиры: норматив накопления ТКО умножаем на тариф и умножаем на площадь квартиры.

Капитальный ремонт

Все собственники жилья обязаны оплачивать взносы за капремонт. От оплаты освобождены жильцы аварийного дома, который планируют сносить, а также граждане, чьи дома построены на земле, которую собираются изымать для нужд государства или муниципалитета.

На стоимость капремонта влияет год строительства дома.

Ранее эксперт рассказал, в каких случаях нельзя поднимать цену на аренду жилья.