Квартиры и отели: сколько стоит аренда на Новый год

Аналитики фиксируют высокий интерес к путешествиям по России и высокий спрос на аренду жилья. По сравнению с прошлым годом он выше на 40%, отмечают в сервисе «Суточно.ру». Самые востребованные даты для бронирований — 29—31 декабря и 2—3 января . В среднем люди бронируют квартиры на четыре дня. При этом наибольшим спросом у путешественников пользуются однокомнатные квартиры и апартаменты-студии, рассказал директор по маркетингу российского сервиса онлайн-бронирования жилья Айрат Мусин. Он отметил, что средняя цена аренды жилья в целом по России на каникулы составляет 6,8 тыс. руб. за сутки, что то на 12% больше, чем год назад.