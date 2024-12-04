Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Квартиры и отели: сколько стоит аренда на Новый год

Рассказываем, сколько стоит арендовать квартиры и отели в январские праздники, а также какие форматы пользуются наибольшим спросом.

Источник: Freepik

До Нового года осталось меньше месяца. В зимние каникулы многие граждане традиционно отправятся в путешествия по городам России. Вместе с экспертами рассказываем, сколько придется заплатить за аренду жилья и отелей на новогодние праздники.

Аренда квартир на Новый год

Аналитики фиксируют высокий интерес к путешествиям по России и высокий спрос на аренду жилья. По сравнению с прошлым годом он выше на 40%, отмечают в сервисе «Суточно.ру». Самые востребованные даты для бронирований — 29—31 декабря и 2—3 января. В среднем люди бронируют квартиры на четыре дня. При этом наибольшим спросом у путешественников пользуются однокомнатные квартиры и апартаменты-студии, рассказал директор по маркетингу российского сервиса онлайн-бронирования жилья Айрат Мусин. Он отметил, что средняя цена аренды жилья в целом по России на каникулы составляет 6,8 тыс. руб. за сутки, что то на 12% больше, чем год назад.

По данным платформы «Авито Путешествия», Санкт-Петербург оказался самым популярным направлением на новогодние праздники, вытеснив Москву на второе место. В топ-5 городов для новогодней поездки, по данным сервиса, также вошли Сочи, Минеральные Воды и Калининград.

«Наиболее бюджетные варианты для аренды квартиры из самых популярных направлениях на Новый год находятся в Минеральных Водах и Уфе (3,5 тыс. руб. и 3,4 тыс. руб. в сутки соответственно). Дороже всего снять жилье на январские каникулы в Москве (7,5 тыс. руб.) и Сочи (7,2 тыс. руб.)», — уточнили в «Авито».

Средняя стоимость бронирования квартир и апартаментов в самых популярных направлениях для празднования Нового года.

«Пик заселения в квартиры и дома в новогодний период приходится на периоды с 29 по 31 декабря и затем со 2 по 4 января. Чаще всего путешественники заезжают в арендованное жилье 30 декабря и 3 января. При этом почти половина путешественников — семейные, больше 40% бронирований включают детей», — уточнили в пресс-службе «Яндекс Путешествий».

Отели на Новый год

Аренда номеров в гостиницах России также подорожала, утверждают эксперты. Средняя стоимость аренды отелей на новогодние праздники в целом по России составляет 7 тыс. руб. за сутки. За год ставка выросла на 15%. При этом спрос на отели за год вырос на 30−40%, подсчитали в «Суточно.ру». Наибольшей популярностью пользуются трех-четырехзвездочные гостиницы, которые в среднем люди бронируют на трое суток, рассказал Айрат Мусин из «Суточно.ру».

Самыми популярными локациями, где россияне бронировали отели на Новый год — 2025, по словам руководителя пресс-службы Ostrovok.ru Аниты Гусич, стали:

  • Санкт-Петербург — средняя стоимость забронированной ночи составляет 6,4 тыс. руб. (+8% относительно прошлого года);
  • Москва — 7,8 тыс. руб. (+15%);
  • Сочи — 7 тыс. руб. (+8%);
  • Казань — 7,4 тыс. руб. (+1%);
  • Калининград — 5,8 тыс. руб. (+12%);
  • Нижний Новгород — 8,4 тыс. руб. (+12%);
  • Эсто-Садок — 16,2 тыс. руб. (+1%);
  • Ярославль — 7,5 тыс. руб. (+7%);
  • Екатеринбург — 5,7 тыс. руб. (+22%);
  • Красная Поляна — 16 тыс. руб. (+8%).

«В 2025 году гостиницы с тремя звездами или без звезд обойдутся примерно в 7−8 тыс. руб., четырехзвездочные отели — в 11,7 тыс. за ночь, а пятизвездочные — более чем в 20 тыс. руб. Однако такие премиальные варианты пользователи бронируют всего в 7% случаев. По сравнению с прошлым годом число бронирований отелей на праздничный период увеличилось почти на 30%. Среди более дорогих способов провести новогодние каникулы — отдых на турбазе, в глэмпинге или в доме отдыха. За такие форматы придется отдать от 13 тыс. до 16 тыс. руб. в среднем», — рассказали в «Яндекс Путешествиях».