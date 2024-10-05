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Квартиры для прислуги. Блиновский пытается продать дом на Истре за 750 млн

Дизайнерский ремонт, бассейн и дом для прислуги — Алексей Блиновский спешит продать свой особняк в элитном посёлке «Миллениум парк». Всего за пару дней цена снизилась с 920 до 750 млн рублей. Что за дом продаёт чета Блиновских, выяснил aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Дорого-богато

Современный дом площадью 1700 квадратных метров с панорамными окнами в пол появился на российских сайтах недвижимости. Шесть спален, 11 санузлов, бассейн, спа-зона с бассейном, огромная терраса 120 квадратных метров, гараж на два автомобиля, кинотеатр и отдельное жилье для прислуги — это дом, в котором жила семья «Королевы марафонов» Елены Блиновской. Она уже больше года находится в СИЗО.

На первом этаже особняка гардеробная, холл, гостиная с камином площадью 85 квадратных метров, столовая, кухня, выход на террасу, барбекю, бассейн, сауна, хаммам, две душевые, гостевая спальня и гардеробная, библиотека и кабинет.

А еще две квартиры для персонала с кухней, санузлом, спальней, бойлерной и постирочной. И гараж на два машиноместа с антресолью, еще один гараж на два машиноместа и навес на три автомобиля.

На втором этаже есть спортзал, туалет, выход на террасу 120 квадратных метров, три спальни с ванными и гардеробными, спальня с кабинетом, еще один санузел и гардеробная, и хозяйская спальня в 100 квадратных метров с ванной и двумя гардеробными.

Изысканный вкус

Всё это богатство находится на Новорижском шоссе в получасе езды от МКАДа и Москвы на 35 сотках. Ранее в этом поселке жили Сергей Светлаков, Александр Балуев, Вера Брежнева и Валерий Меладзе с экс-солисткой «ВИА Гра» Альбиной Джанабаевой.

Стоит отдать должное вкусу Блиновских — дом очень стильный. Благодаря панорамным окнам комнаты залиты светом, а светлые интерьеры из дорогих материалов визуально увеличивают и без того большие площади комнат.

Каждая зона сочетается с другими, но имеет свою индивидуальность. В бассейне много мягкой мебели, над водой висит телевизор.

На территории есть детская площадка, скульптура в виде рук, а вдоль забора плотно посажены туи, выполняющие функцию живой изгороди.