Квартиры для прислуги. Блиновский пытается продать дом на Истре за 750 млн

Дорого-богато
Современный дом площадью 1700 квадратных метров с панорамными окнами в пол появился на российских сайтах недвижимости. Шесть спален, 11 санузлов, бассейн, спа-зона с бассейном, огромная терраса 120 квадратных метров, гараж на два автомобиля, кинотеатр и отдельное жилье для прислуги — это дом, в котором жила семья «Королевы марафонов» Елены Блиновской. Она уже больше года находится в СИЗО.
На первом этаже особняка гардеробная, холл, гостиная с камином площадью 85 квадратных метров, столовая, кухня, выход на террасу, барбекю, бассейн, сауна, хаммам, две душевые, гостевая спальня и гардеробная, библиотека и кабинет.
А еще две квартиры для персонала с кухней, санузлом, спальней, бойлерной и постирочной. И гараж на два машиноместа с антресолью, еще один гараж на два машиноместа и навес на три автомобиля.
На втором этаже есть спортзал, туалет, выход на террасу 120 квадратных метров, три спальни с ванными и гардеробными, спальня с кабинетом, еще один санузел и гардеробная, и хозяйская спальня в 100 квадратных метров с ванной и двумя гардеробными.
Изысканный вкус
Всё это богатство находится на Новорижском шоссе в получасе езды от МКАДа и Москвы на 35 сотках. Ранее в этом поселке жили Сергей Светлаков, Александр Балуев, Вера Брежнева и Валерий Меладзе с экс-солисткой «ВИА Гра» Альбиной Джанабаевой.
Стоит отдать должное вкусу Блиновских — дом очень стильный. Благодаря панорамным окнам комнаты залиты светом, а светлые интерьеры из дорогих материалов визуально увеличивают и без того большие площади комнат.
Каждая зона сочетается с другими, но имеет свою индивидуальность. В бассейне много мягкой мебели, над водой висит телевизор.
На территории есть детская площадка, скульптура в виде рук, а вдоль забора плотно посажены туи, выполняющие функцию живой изгороди.