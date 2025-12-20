Популярные темы
Квартиру Путина в Кремле назвали скромной

Владимир Путин сообщил, что ремонтные работы в кремлевской квартире в последний раз проводились еще во времена президентства Бориса Ельцина. Риелтор Правоторина оценила интерьер квартиры.

Источник: Аргументы и факты

Квартира президента России Владимира Путина в Кремле является довольно скромной для человека его уровня, сообщила в беседе с aif.ru риелтор Алина Правоторина.

Напомним, во время прямой линии 19 декабря Путин сообщил, что интерьер кремлевской квартиры почти не меняли со времен президентства Бориса Ельцина (1991−1999).

Российский лидер отметил, что живет в этой квартире последние три года, и добавил, что его устраивает это жилье, а уют создают его близкие, которые иногда приходят в гости.

Путин показал свою квартиру журналисту Павлу Зарубину весной этого года. На кадрах запечатлены просторная гостиная с камином и белым роялем, две спальни и кухня. В интерьере квартиры много картин, в том числе портрет императора Александра III. Президент также продемонстрировал домашнюю церковь.

«Конечно, скромная квартира для личности такого масштаба, классическая обстановка. При этом совершенно нормальный дизайн и вполне логичное представление об уюте», — отметила Правоторина.