Квартирный вор в Риме зачитался книгой и забыл уйти из квартиры

В прошлый вторник 71-летний владелец квартиры на улице Виа Мирабелло проснулся и увидел, что на его кровати сидит незнакомый мужчина и читает книгу по античной мифологии.
38-летний итальянец забрался в эту квартиру через открытый балкон и собирался ее ограбить, но отвлекся на книгу о греческой мифологии на прикроватной тумбочке и зачитался.
Владелец вызвал полицию и вора задержали с поличным. С собой у неудачливого грабителя была сумка с дизайнерскими вещами — вероятно, с прошлого ограбления, которое он провернул этой же ночью. О необычном случае рассказало издание Wanted in Rome.
Книга, которая так увлекла вора — «Боги в шесть: “Илиада” в час аперитива» Джованни Нуччи. В ней автор рассматривает Илиаду с точки зрения богов и предлагает осмыслить современные события через призму знаменитого античного эпоса.
Нуччи уже откликнулся на новость: он сообщил, что ему очень приятно, что книга настолько увлекла вора. Теперь писатель хочет разыскать вора и подарить ему экземпляр, чтобы тот смог дочитать книгу до конца. Писатель рассказал Il Messagero, что один из его любимых греческих богов — покровитель воров Гермес, которому посвящено много страниц в книге.
«Это сюрреалистическая история, но очень человечная. Люди непредсказуемы: он собирался просто ограбить дом, но понял, что почитать книгу для него важнее», — заключает писатель, живущий всего в 300 метрах от улицы, на которой произошло неудавшееся преступление.
Интересно, какие еще книги могли бы увлечь грабителя — недавно публиковали список произведений, с которыми он вполне мог бы застрять в чужом доме на неделю.