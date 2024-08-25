Квартирный вор в Риме зачитался книгой и забыл уйти из квартиры

Нуччи уже откликнулся на новость: он сообщил, что ему очень приятно, что книга настолько увлекла вора. Теперь писатель хочет разыскать вора и подарить ему экземпляр, чтобы тот смог дочитать книгу до конца. Писатель рассказал Il Messagero, что один из его любимых греческих богов — покровитель воров Гермес, которому посвящено много страниц в книге.