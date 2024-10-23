Квартет опасных астероидов сблизится с Землей в ближайшие сутки

Ученые относят указанные объекты к потенциально опасным, поскольку их орбиты вокруг Солнца проходят в пределах 48 млн километров от Земли. Тем не менее шанс на реальное столкновение этих астероидов с нашей планетой практически отсутствует в обозримом будущем.