«КвАртал» или «квартАл»: на какой слог правильно ставить ударение

В русском языке есть группа слов, в которых ударение зависит от значения. Их называют омографами. Существительное «квартал» к этой группе не относится. Это омоним. У него могут быть разные значения в зависимости от контекста, но ударение при этом свою позицию не меняет. Нет формы «квАртал», есть только форма «квартАл». В статье вместе с преподавателем русского языка и репетитором Екатериной Красновой объясним причины постановки ударения в этом слове, а также дадим советы, которые помогут избежать ошибок в его употреблении.
Как правильно говорить: «квАртал» или «квартАл»
Существительное «квартал» берет свое начало от латинского слова quArtus, что в переводе означает «четвертый». В разных значениях слова мы видим отсылку к цифре 4:
1. Часть города, которая ограничена четырьмя улицами.
2. Четвертая часть года, то есть три месяца.
3. Участок засаженной земли прямоугольной формы.
Возможно, именно ударение в латинском слове стало причиной ошибки, которую допускают бухгалтеры, произнося «квАртал». Они считают такое употребление частью своего профессионального сленга и уверены, что таким образом подчеркивают специальное значение существительного.
Однако справочники утверждают обратное. Например, в «Большом орфоэпическом словаре русского языка» под редакцией М. Каленчук, Л. Касаткина и Р. Касаткиной вариант «квАртал» указан как неправильный.
В «Словаре трудностей русского языка для работников СМИ» под редакцией М. Штудинера дается уточнение, что правильная форма «квартАл», а не «квАртал».
Примеры употребления слова «квартал»
Ударение в существительном «квартал» остается неизменным как в единственном, так и во множественном числе, независимо от падежа. Например:
именительный падеж — квартАл;
предложный падеж — (в) квартАлах.
Рассмотрим несколько цитат из классической русской литературы, в которых слово «квартал» используется в своем пространственном значении:
«Пьер приглядывался к знакомым пожарищам и не узнавал знакомых квартАлов города» (Л. Толстой «Война и мир»).
«В Париже, кроме Елисейских полей, а в прочих квартАлах, кроме немногих казенных домов и отелей очень богатых людей, почти нет дома, которого нижний этаж не был бы предназначен для ресторанов и магазинов» (М. Салтыков-Щедрин «За рубежом»).
«На самом берегу стояла и скорняжная — каменное низкое здание, распространявшее зловоние на весь квартАл» (Д. Мамин-Сибиряк «Золото»).
«Так, скрытые темнотой, приползли разведчики к четырехэтажному дому. Прислушались. Где-то за несколько квартАлов отсюда хлопали выстрелы, а здесь была тишина» (М. Ефетов «Девочка из Сталинграда»).
Теперь перейдем к примерам, где слово «квартал» употребляется во временном контексте:
До завершения текущего квартАла нам необходимо завершить аудит финансовых отчетов.
В первом квартАле этого года компания достигла рекордного уровня продаж.
В конце каждого квартАла мы подводим итоги финансовой деятельности компании.
Планируемый бюджет на следующий квартАл включает увеличение расходов на маркетинг.
При подготовке к ЕГЭ выпускники также должны обратить внимание на постановку ударения в слове «квартал». В 4-м задании тестовой части необходимо указать варианты ответов, в которых верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. В сборнике «ЕГЭ. Русский язык. Типовые экзаменационные варианты» под редакцией И. Цыбулько и Р. Дощинского существительное «квартал» встречается в 25-м варианте. Для того чтобы запутать выпускников, оно указано в форме «квАртал».
Как запомнить, куда падает ударение в слове «квартал»
Чтобы облегчить процесс запоминания, рекомендуется использовать разные каналы восприятия — создавайте визуальный и звуковой образ слова. Наш эксперт Екатерина Краснова делится своим опытом, как она помогает запомнить правильное ударение в «квартале»:
— Чтобы запомнить, как правильно ставить ударение, мы с учениками часто используем ассоциации. Например, делаем карточки со словом и как-то интересно обыгрываем ударную гласную. Это помогает создать визуальный образ и быстрее запомнить правильное ударение.
Дети с удовольствием слушают современную музыку, и Екатерина Краснова учитывает их интересы в процессе обучения:
— Чтобы запомнить ударение, мы обращаемся к стихотворениям или песням. К сожалению, не всегда популярные исполнители правильно ставят ударения в словах. Иногда — по незнанию, иногда — для сохранения нужного ритма в песне. Однако мы можем найти примеры верной постановки ударения и предложить детям спеть эту песню. Например, чтобы запомнить ударение в слове «квартал», мы обращаемся к группе «Звери», в которой оно пропевается правильно с ударением на втором слоге:
"РайОны, квартАлы, жилЫе массИвы…
Я ухожу, ухожу красИво…".
Эта песня у всех на слуху. Важно запомнить, что у слова «квартал» только одно верное ударение, и оно падает на второй слог.
Другие слова, в которых часто ставят ударение неправильно
В русском языке много слов, в которых мы допускаем ошибки при постановке ударения. И не всегда они связаны с профессиональным жаргоном. Зачастую влияние на неправильное произношение оказывает словообразование:
Слово «сливовый» нам хочется произнести с ударением на второй слог — «сливОвый». Однако словари дают единственно верный вариант «слИвовый». Это связано с законом аналогии, который мы используем при образовании прилагательных от существительных, используя суффикс -ов-: «стол» — «столОвый», «кедр» — «кедрОвый», «морж» — «моржОвый». Но закон аналогии срабатывает не всегда, поэтому важно запомнить: «слИва» — «слИвовый».
Слово «торт» во множественном числе должно произноситься с ударением на первом слоге — «тОрты». Однако по аналогии с другими односложными существительными нам хочется образовать форму с ударением на второй слог: «тортЫ». Этого делать не стоит. В слове «торт» неподвижное ударение, которое не изменяет свою позицию при склонении: «тОртов», «тОрту». К словам с неподвижным ударением также относятся существительные «шАрфы», «бАнты», «крАны».
В словах «договОр» и «каталОг» многие также допускают ошибки, считая допустимыми варианты «дОговор», «катАлог». В случае со словом «каталог» словари дают единственно верное ударение — на третьем слоге, то есть «каталОг». Форма «дОговор» в некоторых словарях указана как разговорная. В официальной и профессиональной речи допустимы только формы «договОр» и «каталОг».
Это может казаться сложным и запутанным, но наш эксперт Екатерина Краснова успокаивает:
— Если погрузиться в тему чуть глубже, можно увидеть, что здесь есть определенные тенденции и закономерности. Их нужно понять и запомнить, и тогда постановка ударения в словах перестанет вызывать столько вопросов.
Список источников
1. Каленчук М., Касаткина Л., Касаткина Р. Большой орфоэпический словарь русского языка. 2017.
2. Штудинер М. Словарь трудностей русского языка для работников СМИ. Ударение, произношение, грамматические формы. 2016.
3. Цыбулько И., Дощинский Р. ЕГЭ 2024 по русскому языку. 36 экзаменационных типовых вариантов (задания и ответы).
Автор: Мария Рыжова
Эксперт: Екатерина Краснова, преподаватель, репетитор по русскому языку