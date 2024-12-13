«КвАртал» или «квартАл»: на какой слог правильно ставить ударение

В русском языке есть группа слов, в которых ударение зависит от значения. Их называют омографами. Существительное «квартал» к этой группе не относится. Это омоним. У него могут быть разные значения в зависимости от контекста, но ударение при этом свою позицию не меняет. Нет формы «квАртал», есть только форма «квартАл». В статье вместе с преподавателем русского языка и репетитором Екатериной Красновой объясним причины постановки ударения в этом слове, а также дадим советы, которые помогут избежать ошибок в его употреблении.