Кузину пообещали $18 тыс. за убийство генерала Москалика

«С Кузиным продолжаются следственные действия, в рамках которых он дает подробные показания об обстоятельствах произошедшего. В частности, обвиняемый сообщил, что был завербован сотрудниками Службы безопасности Украины за денежное вознаграждение, которые выходили с ним на связь, и о конкретных задачах, поставленных перед ним. За совершенное преступление ему было обещано денежное вознаграждение в общей сумме 18 тыс. долларов США», — сказала она.