Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кузину пообещали $18 тыс. за убийство генерала Москалика

Игнату Кузину пообещали 18 тыс. долларов за убийство замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Ярослава Москалика СК РФ.

Источник: РИА "Новости"

«С Кузиным продолжаются следственные действия, в рамках которых он дает подробные показания об обстоятельствах произошедшего. В частности, обвиняемый сообщил, что был завербован сотрудниками Службы безопасности Украины за денежное вознаграждение, которые выходили с ним на связь, и о конкретных задачах, поставленных перед ним. За совершенное преступление ему было обещано денежное вознаграждение в общей сумме 18 тыс. долларов США», — сказала она.