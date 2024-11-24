Кустурица назвал зрелищным и масштабным удар «Орешника» по Украине

Удар баллистической ракеты средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении «Орешник» Россия нанесла 21 ноября в ответ на применение американского и британского оружия для ударов вглубь России. Об этом сообщил президент Владимир Путин. Все боевые блоки ракеты достигли цели. Удар стал первым применением этой ракеты в боевых условиях. Минобороны России сообщило, что целью удара был объект оборонно-промышленного комплекса Украины в Днепре.