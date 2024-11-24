Кустурица назвал зрелищным и масштабным удар «Орешника» по Украине

«Я думаю, что все эти провокации, на которые они [администрация Байдена] идут, чувствуя, что проигрывают, в будущем утратят свою эффективность вопреки нашим опасениям», — заявил режиссер.
Кустурица назвал удар «Орешником» по Украине зрелищным и масштабным. Он оценил удар, как «предупреждение Западу о том, что может случиться, если все продолжит развиваться в том же русле».
Удар баллистической ракеты средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении «Орешник» Россия нанесла 21 ноября в ответ на применение американского и британского оружия для ударов вглубь России. Об этом сообщил президент Владимир Путин. Все боевые блоки ракеты достигли цели. Удар стал первым применением этой ракеты в боевых условиях. Минобороны России сообщило, что целью удара был объект оборонно-промышленного комплекса Украины в Днепре.