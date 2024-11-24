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Кустурица назвал зрелищным и масштабным удар «Орешника» по Украине

Сербский режиссер Эмир Кустурица заявил в интервью RT что разрешение Украине от США бить дальнобойными ракетами вглубь России — это провокация, осуществленная из-за ощущения приближающегося проигрыша.

Источник: Соцсети

«Я думаю, что все эти провокации, на которые они [администрация Байдена] идут, чувствуя, что проигрывают, в будущем утратят свою эффективность вопреки нашим опасениям», — заявил режиссер.

Кустурица назвал удар «Орешником» по Украине зрелищным и масштабным. Он оценил удар, как «предупреждение Западу о том, что может случиться, если все продолжит развиваться в том же русле».

Удар баллистической ракеты средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении «Орешник» Россия нанесла 21 ноября в ответ на применение американского и британского оружия для ударов вглубь России. Об этом сообщил президент Владимир Путин. Все боевые блоки ракеты достигли цели. Удар стал первым применением этой ракеты в боевых условиях. Минобороны России сообщило, что целью удара был объект оборонно-промышленного комплекса Украины в Днепре.