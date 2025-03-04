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Кустурица назвал ошибкой победу фильма «Анора» на премии «Оскар»

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Победа фильма Шона Бейкера «Анора» в номинации «Лучший фильм» премии «Оскар» была ошибкой с точки зрения морали и этики, заявил сербский режиссер Эмир Кустурица.

Источник: © РИА Новости

«Президентом жюри была режиссер (американка Грета Гервиг), сделавшая фильм “Барби” и думавшая, вероятно, только о рынке. Она даже не понимает, что совершила ошибку, дав главный приз “Аноре”. Это ошибка с точки зрения морали, эстетики», — сказал Кустурица в интервью сайту aif.ru.

Он назвал «Анору» плохим фильмом и подчеркнул, что в нем ничего нет, «ни героя, ни высказывания, ни человеческой истории». Кустурица выразил недоумение, как картине удалось победить на Каннском фестивале.

Церемония вручения награды киноакадемии США состоялась 2 марта. Кроме победы в главной номинации «Оскар» получил режиссер «Аноры» Шон Бейкер, исполнительница главной роли Майки Мэдисон, фильм также завоевал призы за лучший оригинальный сценарий и лучший монтаж.

В «Аноре» сыграли российские актеры Юра Борисов, Марк Эйдельштейн, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова. Борисов также был номинирован за мужскую роль вторую плана, но уступил Кирану Калкину за роль в фильме «Настоящая боль».