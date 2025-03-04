Кустурица назвал ошибкой победу фильма «Анора» на премии «Оскар»

«Президентом жюри была режиссер (американка Грета Гервиг), сделавшая фильм “Барби” и думавшая, вероятно, только о рынке. Она даже не понимает, что совершила ошибку, дав главный приз “Аноре”. Это ошибка с точки зрения морали, эстетики», — сказал Кустурица в интервью сайту aif.ru.