Кустурица назвал ошибкой победу фильма «Анора» на премии «Оскар»

«Президентом жюри была режиссер (американка Грета Гервиг), сделавшая фильм “Барби” и думавшая, вероятно, только о рынке. Она даже не понимает, что совершила ошибку, дав главный приз “Аноре”. Это ошибка с точки зрения морали, эстетики», — сказал Кустурица в интервью сайту aif.ru.
Он назвал «Анору» плохим фильмом и подчеркнул, что в нем ничего нет, «ни героя, ни высказывания, ни человеческой истории». Кустурица выразил недоумение, как картине удалось победить на Каннском фестивале.
Церемония вручения награды киноакадемии США состоялась 2 марта. Кроме победы в главной номинации «Оскар» получил режиссер «Аноры» Шон Бейкер, исполнительница главной роли Майки Мэдисон, фильм также завоевал призы за лучший оригинальный сценарий и лучший монтаж.
В «Аноре» сыграли российские актеры Юра Борисов, Марк Эйдельштейн, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова. Борисов также был номинирован за мужскую роль вторую плана, но уступил Кирану Калкину за роль в фильме «Настоящая боль».